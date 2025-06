Lega Serie A, Baggio ambassador al Summer Fancy Food di New York

Un grandissimo nome del nostro calcio per un grande evento negli Stati Uniti. Roberto Baggio, in qualità di Ambassador di Lega Serie A, è infatti intervenuto al Summer Fancy Food di New York, dove è stato protagonista dell'inaugurazione del Padiglione Italia e del taglio del nastro, accanto al Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, al Presidente di Regione Emilia Romagna Michele De Pascale, al Presidente di Agenzia ICE Matteo Zoppas, al Presidente dell'SFA Bill Lynch e all'organizzatore del Padiglione Italia Donato Cinelli. Presente nell'occasione, in rappresentanza di Lega Serie A, anche Michele Ciccarese, Commercial & Marketing Director. "Al termine della cerimonia, Baggio ha avuto modo di incontrare i rappresentanti delle aziende italiane presenti nei vari stand, accolto dal grande entusiasmo di tutti i presenti", si legge in una nota della Lega Calcio. Roberto Baggio ha anche voluto fare il suo augurio a tutta la rappresentanza italiana presente al Summer Fancy Food: "Grazie a tutti per avermi dato la possibilità di essere qua, sono molto felice di essere in mezzo a tante eccellenze italiane che hanno portato l'Italia a ottenere tanti risultati. Ringrazio il Ministro Lollobrigida e Matteo Zoppas per avermi dato questa possibilità e auguro a tutti le migliori fortune".