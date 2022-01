Coppa Italia, Roma-Lecce 3-1: Mourinho ai quarti contro l'Inter

ROMA-LECCE 3-1

Calabresi porta avanti i salentini, Kumbulla e Abraham ribaltano il match prima dell'espulsione di Gargiulo. Shomurodov chiude i conti

di

DANIELE PEZZINI

La Roma batte 3-1 il Lecce e vola ai quarti di finale di Coppa Italia, dove incontrerà l’Inter. All’Olimpico partono forte gli ospiti, in vantaggio al 13’ con una zuccata dell’ex Calabresi. Al 40’, sempre sugli sviluppi di corner, pareggia Kumbulla e a inizio ripresa ci pensa Abraham a completare la rimonta (54’). Pochi minuti dopo il Lecce resta in dieci per l’espulsione di Gargiulo e all’81’ Shomurodov chiude i conti. Roma-Lecce, le immagini del match Getty Images

LA PARTITA

Missione compiuta. La Roma supera gli ottavi e regala al suo tecnico il ritorno a San Siro da avversario, al termine di una serata a due volti. Un primo tempo molle e sofferto, una ripresa di orgoglio, personalità, ma soprattutto tanta qualità, dettata certo dal mutato atteggiamento, ma soprattutto dagli innesti di Mkhitaryan e Zaniolo.

Inizialmente Mourinho tiene a riposo i suoi due uomini di maggior talento e sceglie di dar spazio a Carles Perez. Il Lecce si presenta all’Olimpico con un 4-3-3 piuttosto aggressivo, approccia la sfida senza timori e dopo 13’ va clamorosamente in vantaggio: Calabresi svetta di testa su corner (perso da Maitland-Niles), incorna il pallone alla perfezione e trafigge Rui Patricio nell’angolino alla sua sinistra. La reazione dei padroni di casa tarda a manifestarsi e il pubblico dell’Olimpico comincia a mugugnare, ma al 27’ i giallorossi vanno vicinissimi all’1-1, con un grande inserimento di Afena-Gyan chiuso in angolo da un attento Gabriel (entrato al posto dell’infortunato Bleve). Gli spunti del giovane ghanese sembrano le uniche armi a disposizione degli uomini di Mourinho, che faticano maledettamente a eludere l’ottimo pressing dei salentini. A 5’ dall’intervallo arriva però il corner che rimette a posto le cose: sponda di Abraham e zuccata sotto porta di Kumbulla che vale l’1-1.

Mourinho boccia Maitland-Niles, Veretout e Perez e inserisce a inizio ripresa Vina, Mkhitaryan e Zaniolo. Passano pochi secondi dal fischio dell’arbitro e proprio l’azzurro va a un passo dal 2-1, con un siluro deviato da Gabriel sul palo. L’atteggiamento della Roma è totalmente diverso rispetto al primo tempo e al 54’ viene premiato, quando dopo un velo di Zaniolo il pallone arriva ad Abraham che si gira dal limite e trafigge Gabriel ribaltando l’incontro. Il match svolta poi definitivamente al 62’, quando Gargiulo si becca due gialli nel giro di due minuti e lascia il campo a testa bassa. La gara si trasforma in un assalto alla porta di Gabriel, i padroni di casa sprecano parecchio, ma alla fine trovano il gol del 3-1 dopo una discesa in campo aperto di Shomurodov, innescato da un lancio strepitoso di Mkhitaryan.

LE PAGELLE

Maitland-Niles 5 - Col rientro di Karsdorp, Mourinho lo schiera a sinistra, ma lui appare perso, spinge poco, sbaglia molto e si perde Calabresi sul corner dello 0-1. Fuori nell'intervallo.

Abraham 7 - Un primo tempo anonimo, in cui comunque serve l’assist dell1-1 a Kumbulla, seguito da una ripresa da grande protagonista. Sua la splendida rete che ribalta un match tutt’altro che semplice.

Zaniolo 7 - Colpisce un palo a inizio ripresa e poi sfiora un paio di volte il 3-1, ma soprattutto cambia volto a una Roma sonnacchiosa con le sue accelerazioni e i suoi strappi.

Calabresi 6,5 - Nei primi 45’ un’ottima prova difensiva e la rete dell’ex che sblocca l’incontro. Nella ripresa soffre maggiormente l’assalto avversario, ma tiene duro nonostante i crampi.

Gargiulo 5 - Un discreto primo tempo, poi l’ingenuità che spegne ogni ambizione leccese.

IL TABELLINO

Roma-Lecce 3-1

Roma (4-3-3): Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Ibanez 6, Kumbulla 6,5, Maitland-Niles 5 (1' st Vina 6); Oliveira 6, Cristante 6, Veretout 5,5 (1' st Zaniolo 7); Perez 5,5 (1' st Mkhitaryan 7), Abraham 7 (41' st Zalewski sv), Afena-Gyan 6,5 (19' st Shomurodov 6,5).

Allenatore: Mourinho 6,5

Lecce (4-3-3): Bleve 6 (21' Gabriel 6,5); Gendrey 6,5, Calabresi 6,5, Dermaku 6,5 (1' st Lucioni 5,5), Barreca 6; Gargiulo 5, Blin 6, Helgason 6 (23' st Bjorkengren 6); Listkowski 6,5 (20' st Faragò 6), Olivieri 6, Di Mariano 5,5 (1' st Coda 5,5).

Allenatore: Baroni 6,5

Arbitro: Volpi

Marcatori: 13' Calabresi (L), 40' Kumbulla (R), 9' st Abraham (R), 36' st Shomurodov (R)

Ammoniti: Listowski (L), Afena-Gyan (R), Helgason (L), Di Mariano (L), Abraham (R)

Espulsi: Gargiulo (L) somma di ammonizioni

LE STATISTICHE

- La Roma ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva tra Serie A e Coppa Italia, e non fa meglio nelle competizioni nazionali dallo scorso settembre (tre in quel caso).

- Il Lecce ha disputato gli ottavi di finale della Coppa Italia per la settima volta nella sua storia: mai i giallorossi hanno superato il turno.

- Tammy Abraham ha partecipato attivamente a 19 reti della Roma nella stagione in corso in tutte le competizioni (15 gol e quattro assist), almeno cinque in più di qualsiasi altro giocatore giallorosso.

- Henrikh Mkhitaryan ha giocato oggi la sua 100ª partita con la maglia della Roma in tutte le competizioni.

- Dei 15 gol di Tammy Abraham realizzati tra tutte le competizioni con la maglia della Roma, quello realizzato oggi è il primo da fuori area.

- Tutte le quattro reti realizzate da Marash Kumbulla tra Verona e Roma in tutte le competizioni sono arrivate sugli sviluppi di calcio d'angolo.

- Secondo gol stagionale per Arturo Calabresi, il primo contro la sua ex squadra (con la quale non ha però mai esordito in prima squadra): mai il difensore del Lecce ha fatto meglio in una singola stagione tra Serie A, Serie B e Coppa Italia (due anche nel 2015/16 con le maglie di Brescia e Livorno in cadetteria).

- Terzo gol per Marash Kumbulla con la maglia della Roma in tutte le competizioni, il primo nella stagione in corso e il primo in assoluto in Coppa Italia. Il difensore giallorosso non segnava da 451 giorni – l'ultima rete era arrivata contro il Milan in Serie A nell'ottobre 2021.

- Quarto gol stagionale per Eldor Shomurodov in tutte le competizioni con la maglia della Roma, il primo in assoluto messo a segno dal centravanti uzbeko in Coppa Italia.

- 10 dei 12 gol realizzati tra tutte le competizioni da Eldor Shomurodov dal suo arrivo in Italia nell'ottobre 2020 sono arrivati nei secondi tempi.

- Jordan Veretout è il giocatore della Roma che è stato sostituito il maggior numero di volte (17) in questa stagione in tutte le competizioni.