Atalanta, Palladino: "Sarà la partita più importante della stagione. Vogliamo regalare la finale ai tifosi e a Bergamo"

E ancora: "Abbiamo avuto possibilità di lavorare dopo l'eliminazione in Champions League e abbiamo avuto modo di lavorare su certi dettagli per avere continuità, cercando di mettere nella migliore condizione possibile anche certi giocatori. Sono contento delle prestazioni con Juve e Roma, contro i giallorossi ha retto anche alla loro fisicità. A me interessa che la squadra stia bene mentalmente". Sui singoli: "Ho dovuto sostituire Scalvini e Kolasinac per questioni fisiche, De Ketelaere ha avuto la febbre. Dovrò valutare domani ma sono tutti a disposizione, vedremo chi sta meglio e chi sta meno bene. Scamacca e Krstovic sono sue centravanti forti, insieme hanno fatto una ventina di gol e bisogna dar loro grande merito, domani deciderò".