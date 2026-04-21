COPPA ITALIA

Atalanta, Palladino: "Sarà la partita più importante della stagione. Vogliamo regalare la finale ai tifosi e a Bergamo"

Il tecnico della Dea alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio: "Siamo carichi e determinati"

21 Apr 2026 - 19:52
© ipa

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"Sarà la partita più importante della stagione. Vogliamo regalare la finale ai tifosi e a Bergamo". Così il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino presenta la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, in programma mercoledì alle 21 (diretta esclusiva su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it). All'andata all'Olimpico finì 2-2. "Sappiamo l'importanza di questa partita. Siamo orgogliosi del percorso che abbiamo fatto, cosa non scontata dopo un inizio altalenante. Siamo carichi e determinati - ha proseguito il tecnico della Dea alla vigilia - Giocare in casa davanti ai nostri tifosi è importante. Domenica mattina ci hanno dato grande carica e calore. Affrontiamo una squadra che ha dei valori. La Lazio ha recuperato giocatori, le insidie della partita sono tante, dobbiamo essere bravi a portare tutto dalla nostra parte. È come se fosse una partita secca, sperando di non dover arrivare ai rigori anche se oggi ne abbiamo tirati in sequenza. Conta la voglia di vincere, la mentalità. Due vittorie e saremmo in Europa League. Ma proveremo ad arrivare in Europa anche dal campionato".

E ancora: "Abbiamo avuto possibilità di lavorare dopo l'eliminazione in Champions League e abbiamo avuto modo di lavorare su certi dettagli per avere continuità, cercando di mettere nella migliore condizione possibile anche certi giocatori. Sono contento delle prestazioni con Juve e Roma, contro i giallorossi ha retto anche alla loro fisicità. A me interessa che la squadra stia bene mentalmente". Sui singoli: "Ho dovuto sostituire Scalvini e Kolasinac per questioni fisiche, De Ketelaere ha avuto la febbre. Dovrò valutare domani ma sono tutti a disposizione, vedremo chi sta meglio e chi sta meno bene. Scamacca e Krstovic sono sue centravanti forti, insieme hanno fatto una ventina di gol e bisogna dar loro grande merito, domani deciderò".

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