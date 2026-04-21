Il capitano c'è! Lautaro Martinez in panchina per caricare da vicino l'Inter

Lautaro Martinez non c'è ma... c'è! Il capitano dell'Inter, ancora ai box per infortunio, si è seduto in panchina a San Siro per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como prima del fischio d'inizio. Il Toro ha scelto ancora una volta di stare vicino ai compagni di squadra e dar loro la carica anche da fuori. Poi a inizio gara si è accomodato in tribuna accanto alla moglie. Il suo ritorno in campo era previsto per la trasferta di domenica alle 18 a Torino contro i granata ma potrebbe slittare a domenica 3 maggio per la gara casalinga contro il Parma.