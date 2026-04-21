Clamoroso in Coppa d'Olanda: l'arbitro Makkelie risponde al cellulare durante la finale

Giallo in AZ-NEC: l'arbitro Danny Makkelie interrompe la finale per rispondere al cellulare. Dietro il gesto motivi di sicurezza

21 Apr 2026 - 20:05
© Da video

© Da video

L'AZ Alkmaar ha travolto il NEC per 5-1 conquistando la sua quinta KNVB Cup in una finale surreale al De Kuip, segnata dall'incredibile gesto dell'arbitro Danny Makkelie che ha interrotto il gioco per rispondere a una chiamata sul suo telefono cellulare a bordo campo.

Mentre le reti di de Wit, Mijnans, Koopmeiners, Smit e Parrott sancivano il dominio dell'AZ, l'arbitro si è avvicinato alla linea laterale per prendere lo smartphone, scatenando l'ironia e lo sgomento dei social per un episodio senza precedenti nel calcio moderno.

Secondo le ricostruzioni emerse nelle ultime ore, la telefonata sarebbe stata legata a gravi motivi di sicurezza interna dovuti all'esplosione di fuochi d'artificio incontrollati sugli spalti, rendendo necessario un coordinamento immediato con le forze dell'ordine. Nonostante lo sconcerto dei tifosi, che hanno scherzato sull'accaduto ipotizzando chiamate domestiche o sospette, il match è ripreso regolarmente, consegnando all'AZ non solo il trofeo ma anche il pass per la prossima Europa League, prima della trasferta contro i Go Ahead Eagles del 23 aprile.

Ultimi video

01:25
Lukaku-Napoli: tensione

Lukaku-Napoli: tensione

02:14
Ludi: "Avanti con Fabregas, non abbiamo paura che ce lo portino via"

Ludi: "Avanti con Fabregas, non abbiamo paura che ce lo portino via"

01:22
Chivu: "Faremo di tutto per la finale"

Chivu: "Faremo di tutto per la finale"

16:56
Sarri: "Una partita non cambia la stagione"

Sarri: "Una partita non cambia la stagione"

02:24
Zaccagni: "Stiamo bene, vogliamo la finale per i nostri tifosi"

Zaccagni: "Stiamo bene, vogliamo la finale per i nostri tifosi"

02:24
DICH ZACCAGNI PRE ATALANTA DICH

Zaccagni: "Con l'Atalanta partita fondamentale, vale una stagione"

01:22
Zaccagni vuole la finale

Zaccagni vuole la finale

00:26
MCH LAZIO ENTUSIASMO TIFOSI MCH

Lazio, in migliaia a Formello per caricare la squadra: cori per Sarri prima dell'Atalanta

01:29
Domani Atalanta-Lazio

Atalanta e Lazio si giocano la stagione

02:09
La Serie A non ha dubbi

Malagò: la Serie A non ha dubbi

01:48
Khephren, dna bianconero

Khephren, dna bianconero

01:45
Juve, la svolta olimpica

Juve, la svolta dopo Roma

01:01
Milan, a tutti Bartesaghi

Milan, a tutto Bartesaghi

01:35
Verso Milan-Juventus

Verso Milan-Juventus: il big-match si avvicina

02:07
La ricetta di "Pepito"

Risollevare l'Italia: la ricetta di "Pepito"

01:25
Lukaku-Napoli: tensione

Lukaku-Napoli: tensione

I più visti di Calcio

DICH GABBIA DA MIX POST VERONA-MILAN DICH

Gabbia: "Fondamentale portare a casa i tre punti"

Escort e festini per calciatori di Serie A e non solo: "Il pilota di F1 vuole una tipa" | "Nei party si sniffava gas esilarante"

DICH ALLEGRI DA MIX POST VERONA-MILAN DICH

Allegri: "Vittoria importante in vista della Juve. Quota Champions si è abbassata"

MCH SAN LORENZO VELEZ E PAPA MCH

Lo striscione dei tifosi del San Lorenzo che ricorda Papa Francesco

Lecce-Fiorentina 1-1: gli highlights

Lecce-Fiorentina 1-1: gli highlights

SRV ok RULLO INTER VIGILIA COMO 20/04 SRV

Inter, Chivu vuole il 'doblete' e pensa a Bonny con Thuram

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:11
Il capitano c'è! Lautaro Martinez in panchina per caricare da vicino l'Inter
21:05
Inter: niente Como per de Vrij, forte contusione al torace
20:05
Clamoroso in Coppa d'Olanda: l'arbitro Makkelie risponde al cellulare durante la finale
19:54
Inter-Como, cosa succede in caso di pareggio al 90' e i diffidati che rischiano la finale
19:24
Giroud: "Ho nostalgia del Milan, mi manca. Ho una speranza"