Clamoroso in Coppa d'Olanda: l'arbitro Makkelie risponde al cellulare durante la finale
Giallo in AZ-NEC: l'arbitro Danny Makkelie interrompe la finale per rispondere al cellulare. Dietro il gesto motivi di sicurezza
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L'AZ Alkmaar ha travolto il NEC per 5-1 conquistando la sua quinta KNVB Cup in una finale surreale al De Kuip, segnata dall'incredibile gesto dell'arbitro Danny Makkelie che ha interrotto il gioco per rispondere a una chiamata sul suo telefono cellulare a bordo campo.
Mentre le reti di de Wit, Mijnans, Koopmeiners, Smit e Parrott sancivano il dominio dell'AZ, l'arbitro si è avvicinato alla linea laterale per prendere lo smartphone, scatenando l'ironia e lo sgomento dei social per un episodio senza precedenti nel calcio moderno.
Secondo le ricostruzioni emerse nelle ultime ore, la telefonata sarebbe stata legata a gravi motivi di sicurezza interna dovuti all'esplosione di fuochi d'artificio incontrollati sugli spalti, rendendo necessario un coordinamento immediato con le forze dell'ordine. Nonostante lo sconcerto dei tifosi, che hanno scherzato sull'accaduto ipotizzando chiamate domestiche o sospette, il match è ripreso regolarmente, consegnando all'AZ non solo il trofeo ma anche il pass per la prossima Europa League, prima della trasferta contro i Go Ahead Eagles del 23 aprile.