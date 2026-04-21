Guai giudiziari per Zague, talento del Psg: carcere in Danimarca

Yoram Zague, difensore di proprietà del Psg, è stato condannato a 20 giorni di reclusione in Danimarca dopo essere stato sorpreso a sfrecciare a 104 km/h in un centro abitato dove il limite era di 50 km/h. La sentenza emessa dal tribunale danese, relativa a un episodio di guida pericolosa risalente al dicembre 2025 quando il diciannovenne militava nel Copenaghen, prevede inoltre il ritiro della patente per tre anni e un severo ammonimento circa la possibile espulsione dal Paese. Il terzino francese, che ha già debuttato tra i big del club parigino, ha ammesso le proprie colpe e non presenterà ricorso, con la possibilità di scontare la pena tramite l'utilizzo del braccialetto elettronico. Il caso ha inevitabilmente interrotto l'esperienza in Scandinavia del calciatore, che si è già trasferito in Belgio tra le fila dell'Eupen per tentare di rilanciarsi.