Inter-Como, cosa succede in caso di pareggio al 90' e i diffidati che rischiano la finale

21 Apr 2026 - 19:54

Stasera Inter-Como, ritorno della prima semifinale della Coppa Italia 2025/26: la partita sarà in diretta esclusiva su Canale 5, l'andata era finita 0-0. 

Cosa succede in caso di pareggio al 90'?

 A differenza dei turni precedenti, in semifinale in caso di pareggio dopo novanta minuti si andrà ai supplementari e, in caso perdurasse l'equilibrio, ai calci di rigore.

I diffidati che rischiano di saltare la finale

 Per l'Inter sono diffidati Kamate, Sucic e Pio Esposito, per il Como Diego Carlos, Kuhn, Ramon, S, Roberto, Van der Brempt, Morata e Nico Paz.

Ultimi video

01:25
Lukaku-Napoli: tensione

Lukaku-Napoli: tensione

02:14
Ludi: "Avanti con Fabregas, non abbiamo paura che ce lo portino via"

Ludi: "Avanti con Fabregas, non abbiamo paura che ce lo portino via"

01:22
Chivu: "Faremo di tutto per la finale"

Chivu: "Faremo di tutto per la finale"

16:56
Sarri: "Una partita non cambia la stagione"

Sarri: "Una partita non cambia la stagione"

02:24
Zaccagni: "Stiamo bene, vogliamo la finale per i nostri tifosi"

Zaccagni: "Stiamo bene, vogliamo la finale per i nostri tifosi"

02:24
DICH ZACCAGNI PRE ATALANTA DICH

Zaccagni: "Con l'Atalanta partita fondamentale, vale una stagione"

01:22
Zaccagni vuole la finale

Zaccagni vuole la finale

00:26
MCH LAZIO ENTUSIASMO TIFOSI MCH

Lazio, in migliaia a Formello per caricare la squadra: cori per Sarri prima dell'Atalanta

01:29
Domani Atalanta-Lazio

Atalanta e Lazio si giocano la stagione

02:09
La Serie A non ha dubbi

Malagò: la Serie A non ha dubbi

01:48
Khephren, dna bianconero

Khephren, dna bianconero

01:45
Juve, la svolta olimpica

Juve, la svolta dopo Roma

01:01
Milan, a tutti Bartesaghi

Milan, a tutto Bartesaghi

01:35
Verso Milan-Juventus

Verso Milan-Juventus: il big-match si avvicina

02:07
La ricetta di "Pepito"

Risollevare l'Italia: la ricetta di "Pepito"

01:25
Lukaku-Napoli: tensione

Lukaku-Napoli: tensione

I più visti di Calcio

DICH GABBIA DA MIX POST VERONA-MILAN DICH

Gabbia: "Fondamentale portare a casa i tre punti"

Escort e festini per calciatori di Serie A e non solo: "Il pilota di F1 vuole una tipa" | "Nei party si sniffava gas esilarante"

DICH ALLEGRI DA MIX POST VERONA-MILAN DICH

Allegri: "Vittoria importante in vista della Juve. Quota Champions si è abbassata"

MCH SAN LORENZO VELEZ E PAPA MCH

Lo striscione dei tifosi del San Lorenzo che ricorda Papa Francesco

Lecce-Fiorentina 1-1: gli highlights

Lecce-Fiorentina 1-1: gli highlights

SRV ok RULLO INTER VIGILIA COMO 20/04 SRV

Inter, Chivu vuole il 'doblete' e pensa a Bonny con Thuram

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:11
Il capitano c'è! Lautaro Martinez in panchina per caricare da vicino l'Inter
21:05
Inter: niente Como per de Vrij, forte contusione al torace
20:05
Clamoroso in Coppa d'Olanda: l'arbitro Makkelie risponde al cellulare durante la finale
19:54
Inter-Como, cosa succede in caso di pareggio al 90' e i diffidati che rischiano la finale
19:24
Giroud: "Ho nostalgia del Milan, mi manca. Ho una speranza"