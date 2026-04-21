Inter-Como, cosa succede in caso di pareggio al 90' e i diffidati che rischiano la finale
Stasera Inter-Como, ritorno della prima semifinale della Coppa Italia 2025/26: la partita sarà in diretta esclusiva su Canale 5, l'andata era finita 0-0.
Cosa succede in caso di pareggio al 90'?
A differenza dei turni precedenti, in semifinale in caso di pareggio dopo novanta minuti si andrà ai supplementari e, in caso perdurasse l'equilibrio, ai calci di rigore.
I diffidati che rischiano di saltare la finale
Per l'Inter sono diffidati Kamate, Sucic e Pio Esposito, per il Como Diego Carlos, Kuhn, Ramon, S, Roberto, Van der Brempt, Morata e Nico Paz.