Giroud: "Ho nostalgia del Milan, mi manca. Ho una speranza"

Olvier Giroud, attaccante del Lille, ha ricordato i momenti in maglia Milan: "Ho tanta nostalgia, mi manca il club e spero torneranno in Champions League. Ho capito che il Milan fa parte di uno di quei club 'diversi', speciali". Parlando a MilanNews, Giroud sorride sulla maledizione della maglia numero 9 con le punte arrivate dopo lui in rossonero che hanno faticato: "Un attaccante non può fare tutto da solo, è fondamentale avere una squadra alle spalle che faccia la differenza". Sulla rete che porta nel cuore: "La doppietta nel derby ha portato alla nascita del coro 'si è girato Giroud' ma il gol più bello forse è stato quello contro lo Spezia, a San Siro, all'ultimo minuto".