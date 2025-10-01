Fiorentina, Pioli: "La Conference è un obiettivo. Sento la fiducia del club, ma contano i risultati"

"Sono deluso dalle prestazioni ma so cosa significa allenare la Fiorentina e una partenza del genere, ma andiamo avanti con fiducia ed energia - ha aggiunto il tecnico della Viola -. In tutte le stagioni ci sono momenti delicati, bisogna passare attraverso sconfitte ed errori, ma sono sicuro di avere a disposizione un gruppo responsabile e che ha qualità". Infine qualche considerazione sul rapporto con la società: "Il rapporto con club e Presidente è di confronto continuo per cercare delle soluzioni. Il destino di ogni allenatore è legato ai risultati, lo so, ma lavoro con grande fiducia".