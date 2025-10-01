Fiorentina, Pioli: "La Conference è un obiettivo. Sento la fiducia del club, ma contano i risultati"

"Il rapporto con club e Presidente è di confronto continuo per cercare delle soluzioni"
La Fiorentina prova a rilanciarsi in Conference League dopo un avvio molto complicato in campionato. Nella prima giornata della fase a girone unico, la Viola se la vedrà col Sigma Olomouc e Stefano Pioli tiene alta la guardia. "Cosa rappresenta la Conference? È un obiettivo che ci siamo fissati dall'inizio e da affrontare al massimo - ha spiegato il tecnico in conferenza -. È un'opportunità per iniziare bene questo girone e vincere questa partita". Poi bocca cucita sul possibile turnover: "Per la formazione si saprà domani mattina. Stanno tutti bene a parte Sohm. Domani sceglierò l'undici".
"Io sono stato chiamato con l'obiettivo di alzare il livello. A oggi non ci sono riuscito, ma mi piace credere in quello che facciamo e nei miei giocatori - ha proseguito Pioli rispondendo a una domanda sul rendimento della Fiorentina -. Credo che troveremo il modo di tirare fuori i nostri valori". "Ho sbandierato le nostre ambizioni ma è giusto così, bisogna avere responsabilità - ha continuato -. Ora dobbiamo alzare il livello ma resto fiducioso".
"Sono deluso dalle prestazioni ma so cosa significa allenare la Fiorentina e una partenza del genere, ma andiamo avanti con fiducia ed energia - ha aggiunto il tecnico della Viola -. In tutte le stagioni ci sono momenti delicati, bisogna passare attraverso sconfitte ed errori, ma sono sicuro di avere a disposizione un gruppo responsabile e che ha qualità". Infine qualche considerazione sul rapporto con la società: "Il rapporto con club e Presidente è di confronto continuo per cercare delle soluzioni. Il destino di ogni allenatore è legato ai risultati, lo so, ma lavoro con grande fiducia".
