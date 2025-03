Verso Fiorentina-Panathinaikos, Palladino e Gosens chiamano i tifosi: "Momento difficile, dateci una mano"

I recenti risultati hanno anche messo in discussione la posizione di Palladino che tra Panathinaikos e Juventus potrebbe giocarsi molto: "Il mio futuro non è importante al momento. Sicuramente ho commesso degli errori, ma sono qui per portare la Fiorentina più in alto possibile, ma crescendo e migliorando. Faccio del mio meglio per i ragazzi e loro per me - ha concluso il tecnico della Fiorentina -. I risultati non sono soddisfacenti, ma la sfida contro i greci potrebbe dare la svolta. Gli allenatori sono giudicati in base ai risultati, lo so, è il nostro mestiere".