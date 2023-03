Conference League, sorteggio benevolo per la Fiorentina

CONFERENCE LEAGUE

La squadra di Italiano ai quarti incontrerà i polacchi del Lech Poznan, i viola dalla stessa parte del tabellone del Nizza

© ansa 1 di 7 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Le urne di Nyon sorridono alle squadre italiane e non fa eccezione la Fiorentina, anzi: la squadra di Italiano ai quarti di finale di Conference League affronterà i polacchi del Lech Poznan. Un sorteggio benevolo soprattutto perché è stato evitato il West Ham, che per di più è finito dall'altra parte del tabellone, quindi i viola potrebbero trovarlo solo in finale. Discorso diverso per l'altra favorita, il Nizza, che per Cabral e compagni potrebbe essere l'ultimo ostacolo sulla strada per la finale. Dopo il trionfo della Roma, la Fiorentina può sognare il bis azzurro.

Quarti di finale:

Lech Poznan (POL) - FIORENTINA (ITA)

Gent (BEL) - West Ham (ING)

AZ Alkmaar (OLA) - Anderlecht (BEL)

Basilea (SVI) - Nizza (FRA)

Semifinali:

Vincente Lech Poznan/Fiorentina contro Basilea/Nizza

Vincente AZ/Anderlecht contro Gent/West Ham

Statistiche:

La Fiorentina ha incrociato il Lech Poznan solo in due occasioni in competizioni europee: nella fase a gironi dell'Europa

League 2015/16, vittoria esterna per entrambe le squadre (2-1 per i polacchi al Franchi, 2-0 per i viola al ritorno).

● La Fiorentina ha vinto quattro dei sei precedenti contro club polacchi in competizioni europee (1N, 1P), con i due

match più recenti giocati contro questo squadre provenienti da questo Paese arrivati proprio contro il Lech Poznan.

● Il Lech Poznan ha vinto solo una delle sei sfide contro squadre italiane in competizioni europee (3N, 2P), proprio in

trasferta contro la Fiorentina (2-1 al Franchi nella fase a gironi dell’Europa League 2015/16).

● Il Lech Poznan è stato eliminato nell’unica occasione in cui ha incrociato una squadra italiana nella fase a

eliminazione diretta di una competizione europea: contro l’Udinese nei sedicesimi di finale di Coppa UEFA 2008/09

(2-2 in casa all’andata, vittoria 2-1 per i bianconeri al Friuli).

● Per la prima volta nella sua storia il Lech Poznan disputerà i quarti di finale di una competizione UEFA.

