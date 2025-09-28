Serie A, Pisa-Fiorentina 0-0: Pioli resta ancora a secco di vittorie

LA PARTITA

Il derby toscano tra Pisa e Fiorentina è ricco di emozioni, ma finisce 0-0. L’approccio degli uomini di Gilardino è magistrale, con Nzola che nei primi minuti sfiora subito l’1-0. Kean prova a rispondere dall’altro lato, ma all’11’ i viola rischiano grosso: incornata di Nzola che si stampa sulla traversa con de Gea battuto. L’intensità è alta, ma la prima frazione di gioco si spegne senza ulteriori colpi di scena. In avvio di secondo tempo la formazione allenata da Pioli prova a scuotersi, con Kean che torna protagonista: due reti per l’attaccante della Nazionale, ma entrambe in posizione di fuorigioco. Anche i nerazzurri segnano con Meister, ma il Var deve annullare per un tocco di mano dell’attaccante prima della parabola perfetta da fuori area. Nel finale il grande ex Cuadrado colpisce il secondo legno della partita per i padroni di casa, con l’incontro che va in archivio senza marcature ufficiali. Pisa e Fiorentina fanno entrambe un passo in avanti, ma restano a secco di vittorie: due pari e tre sconfitte per i nerazzurri, tre pareggi e due ko per i viola.



LE PAGELLE

Akinsanmiro 7 – Una partita sontuosa in mezzo al campo, per un giocatore dal motore inesauribile. Quest’oggi aggiunge anche parecchia qualità.

Nzola 6.5 – Va ad un passo dal gol partita contro la sua ex squadra, è un incubo per la difesa viola nei primi minuti. Accusa un fastidio che lo frena nel resto della gara, ma può diventare un fattore per il Pisa.

Kean 6 – Segna due reti in fuorigioco, ma si impegna e non poco per provare a sbloccarsi e per portare la prima vittoria ai suoi. Nonostante le difficoltà, sembra uno dei pochi davvero connessi per i viola al momento.

Gudmundsson 5.5 – Ancora molto spaesato: cerca di far valere la sua qualità, ma a tratti sparisce completamente dalla partita.



IL TABELLINO

Pisa-Fiorentina 0-0

Pisa (3-5-2): Semper 6; Canestrelli 6, Caracciolo 6, Bonfanti 6.5; Touré 6, Marin 6 (dal 23’ st Vural 6), Aebischer 6.5 (dal 4’ st Hojholt 6), Akinsanmiro 7, Leris 6 (dal 23’ st Cuadrado 6.5); Tramoni 6 (dal 42’ st Moreo sv), Nzola 6.5 (dal 23’ st Meister 6). All. Gilardino.

A disp. Nicolas, Scuffet, Lusuardi, Mbambi, Albiol, Calabresi, Angori, Lorran, Piccinini, Buffon.

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea 6.5; Pongracic 6, Marì 6.5, Ranieri 6; Dodo 6, Mandragora 5.5, Nicolussi Caviglia 5.5 (dal 35’ st Sohm sv), Gosens 6; Fazzini 6 (dal 42’ st Dzeko sv), Gudmundsson 5.5 (dal 29’ st Piccoli 5.5); Kean 6. All. Pioli.

A disp. Lezzerini, Martinelli, Viti, Parisi, Comuzzo, Kouadio, Fagioli, Sabiri, Ndour, Richardson, Fortini.

Arbitro: Manganiello.

Marcatori: -

Ammoniti: Kean (F)

Espulsi: -