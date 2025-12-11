Conference League, Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1: la Viola risorge con Kean e Gudmundsson

LA PARTITA

Sono proprio gli uomini chiave a suonare la carica: la Fiorentina, dopo due ko di fila in Conference, torna a vincere e lo fa grazie al 2-1 sulla Dinamo Kiev firmato da Kean e Gudmundsson, due tra i più discussi di questo periodo non facile della Viola. Il primo è l'attaccante della Nazionale, e la speranza è che si sblocchi anche in vista di marzo: cross dalla destra di Dodo e colpo di testa vincente dell'ex Psg e Juve. Poi inizia il duello con il portiere degli ucraini Neshcheret, che evita la doppietta prima della mezz'ora di gioco. Dzeko, invece, litiga con la porta (colpo di testa fuori sullo 0-0, brutta deviazione da corner poco dopo l'1-0).