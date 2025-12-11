Logo SportMediaset

Seguici anche su

Calcio
conference league
CONFERENCE LEAGUE

Conference League, Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1: la Viola risorge con Kean e Gudmundsson

L'attaccante della Nazionale e l'islandese firmano il successo sugli ucraini: qualificazione più vicina

di Redazione
11 Dic 2025 - 20:58
1 di 8
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

La Fiorentina torna alla vittoria grazie al 2-1 sulla Dinamo Kiev nella quinta e penultima giornata della League Phase di Conference. La Viola passa in vantaggio al 18' con Kean, ma a inizio ripresa gli ucraini pareggiano con Mykhaylenko. Il jolly lo pesca però Vanoli dalla panchina: al 67', infatti, entra Gumdundsson, che 7 minuti dopo in tap-in dopo una parata di Neschcheret decide la sfida e regala il successo ai toscani.

LA PARTITA
Sono proprio gli uomini chiave a suonare la carica: la Fiorentina, dopo due ko di fila in Conference, torna a vincere e lo fa grazie al 2-1 sulla Dinamo Kiev firmato da Kean e Gudmundsson, due tra i più discussi di questo periodo non facile della Viola. Il primo è l'attaccante della Nazionale, e la speranza è che si sblocchi anche in vista di marzo: cross dalla destra di Dodo e colpo di testa vincente dell'ex Psg e Juve. Poi inizia il duello con il portiere degli ucraini Neshcheret, che evita la doppietta prima della mezz'ora di gioco. Dzeko, invece, litiga con la porta (colpo di testa fuori sullo 0-0, brutta deviazione da corner poco dopo l'1-0).

Nella ripresa, gli ospiti pareggiano: Mykhailenko riceve la sponda di Pikhalyonok e dal limite beffa De Gea, che a differenza della sfida col Sassuolo non ha colpe. Il gol, di questi tempi, affonderebbe il morale della Viola, che però ci riprova, ancora con Kean, che tuttavia non arriva sulla sponda di testa di Viti. La sfida si decide dalla panchina nella seconda metà di ripresa: al 67', triplo cambio per Vanoli. Tra questi entra Gudmundsson che, al 74', trova la giocata più importante di questo avvio di stagione: conclusione di Kean parata da Neschcheret, ma il più veloce a fiondarsi sulla ribattuta è Gudmundsson, che al volo segna. L'italiano sfiora il 3-1 e la doppietta, ma viene ancora murato dal portiere ospite. Poco male: finisce 2-1 e ora con 9 punti la Fiorentina blinda almeno l'accesso al playoff, ma la speranza è di accedere direttamente agli ottavi. A prescindere dalla classifica, è però un successo importantissimo dal punto di vista mentale: da questo risultato Vanoli spera di ripartire anche in campionato.

LE PAGELLE
Dodo 6,5 - Finalmente tornato decisivo con lanci e assist.

Kean 7 - Si fa trovare pronto sull'1-0 e avrebbe meritato la doppietta.

Gudmundsson 7 - Uno dei più chiacchierati post Sassuolo entra e in 7 minuti decide la partita.

Mykhailenko 7 - Lui fa quel che può segnando il momentaneo 1-1

Neschcheret 6,5 - Se la Dinamo resta in corsa fino alla fine, il merito è indiscutibilmente suo.

IL TABELLINO
FIORENTINA-DINAMO KIEV 2-1​
Fiorentina (3-5-2): De Gea 6; Pongracic 6,5, Comuzzo 6, Viti 5,5 (22' st Parisi 6); Dodo 6,5 (41' st Kouadio sv), Richardson 6, Nicolussi Caviglia 6 (22' st Kouamé 6), Ndour 5,5 (35' st Mandragora 6), Fortini 6; Dzeko 5,5 (22' st Gudmundsson 7), Kean 7. A disp.: Lezzerini, Martinelli, Ranieri, Sohm, Pablo Marì, Kospo, Piccoli. All.: Vanoli 7
Dinamo Kiev (4-3-3): Neschcheret 6,5; Tymchyk 5,5, Zakharchenko 6, Thiare 5, Dubinchak 5,5 (26' st Vivcharenko 6); Pikhalyonok 5,5 (32' st Yatsyk 6), Mykhailenko 7, Shaparenko 6; Volosyhn 5,5, Guerrero 6 (26' st Yarmolenko 6), Kabaiev 5,5 (32' st Ogundana 6). A disp.: Morgun, Inhatenko, Burtnyk, Rubchynskyi, Kravaiev, Mykhavko, Blanuta. All.: Kostiuk 5,5
Arbitro: Milanovic (Ser)
Marcatori: 18' Kean (F), 10' st Mykhailenko (D), 29' st Gudmundsson (F)
Ammoniti: Ndour (F), Dubinchak (D), Gudmundsson (F), Thiaré (D), Vivcharenko (D), Kouadio (F)

LE ALTRE PARTITE
BREIDABLIK-SHAMROCK ROVERS 3-1
Marcatori: 32' Burke (S), 35' Margeirsson (B), 29' st Omarsson (B), 47' st Jonsson (B)

DRITA-AZ ALKMAAR 0-3
Marcatori: 17' Mijnans, 13' st Jensen, 45' st Sadiq

HACKEN-AEK LARNACA 1-1
Marcatori: 19' st aut. Helander (A), 49' st Hammar (H)

JAGIELLONIA-RAYO VALLECANO 1-2
Marcatori: 6' st Camelio (R), 44' Imaz (J), 16' st Pacha (R)

NOAH-LEGIA VARSAVIA 2-1
Marcatori: 3' Rajovic (L), 12' st Matheus Aias (N), 39' st Mulahusejnovic (N)

SAMSUNSPOR-AEK ATENE 1-2
Marcatori: 4' aut. Moukoudi (S), 7' st Marin (A), 19' st Koita (A)

SHKENDIJA-SLOVAN BRATISLAVA 2-0
Marcatori: 33' aut. Bajric, 46' Spahiu

CRAIOVA-SPARTA PRAGA 1-2
Marcatori: 38' aut. Mekvabishvili (C), 5' st Rrahmani (S), 44' st Rynes (S)

conference league
fiorentina
dinamo kiev

