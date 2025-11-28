Il ranking Uefa torna a sorridere all'Italia: la quinta squadra in Champions League non è più un miraggio

Decisive per il nostro ranking sono state le vittorie di Juventus e Napoli, ma soprattutto dell'Atalanta, che ha superato una concorrente "diretta" come l'Eintracht Francoforte. Certo, la rincorsa a uno dei primi due posti è ancora lunga, anche perché pure dietro corrono. Il Portogallo è quarto, ma staccato di soli 171 punti e nel prossimo turno ci sarà un Benfica-Napoli importantissimo, non solo per gli azzurri. Clamorosa la presenza di Cipro, che è sesta a pari punti con la superpotenza Spagna e appena dietro alla Polonia.