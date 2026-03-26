Algoritmo Champions, la Uefa a processo a Madrid: chiesto risarcimento da 20 milioni

La decisione del tribunale madrileno rappresenta una prima piccola sconfitta per la strategia difensiva, che aveva tentato di spostare il contenzioso in Svizzera: i legali della Uefa sostenevano che, essendo le competizioni progettate e coordinate dalla sede di Nyon, la magistratura spagnola non avesse giurisdizione internazionale su una questione di tale portata. Tuttavia, il giudice spagnolo ha ribaltato parzialmente questa tesi con una motivazione che crea un precedente interessante: poiché le partite dei tornei Uefa si disputano fisicamente anche sul suolo iberico, l'atto di "sfruttamento" del presunto formato plagiato avviene concretamente in Spagna. Questo dettaglio tecnico permette alla corte di dichiararsi competente, sebbene con un perimetro d'azione circoscritto esclusivamente ai danni economici maturati entro i confini nazionali.