PSG-Arsenal, tutti gli ex Serie A in finale di Champions

© Getty Images | PSG - Luis Enrique, ha allenato la Roma nella stagione 2011-2012
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Al PSG sei vecchie conoscenze della Serie A. All'Arsenal c'è solo Calafiori
La finale di Champions League tra PSG e Arsenal parlerà, almeno in parte, italiano. Da Calafiori ad Hakimi fino a Luis Enrique: ecco i protagonisti della finale di Budapest che hanno lasciato il segno nel calcio nostrano prima di arrivare all’ultimo atto della "Coppa dalle grandi orecchie".