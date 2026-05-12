Oltre 59mila combinazioni possibili, corsa Champions da pazzi: e se arrivano tutti a 71?
La Champions League tra certezze e sogni © Da video
Domenica tutti in campo in contemporanea per una giornata che ha il romantico sapore del passato, la corsa Champions sarà uno spettacolo mozzafiato con cinque squadre per tre posti e tutto ancora apertissimo. Talmente aperto che per gli ultimi 180 minuti di Serie A esistono addirittura oltre 59mila possibili combinazioni di risultati e ognuno di questi potrebbe dare vita a una classifica diversa e a verdetti diversi.
C’è anche la remota (ma non impossibile) possibilità che tutte e cinque le squadre coinvolte chiudano il campionato appaiate a quota 71 (se il Napoli fa un solo punto tra Pisa e Udinese, la Juve ne fa tre tra Fiorentina e Toro, Milan e Roma collezionano entrambe una vittoria e un pari e il Como le vince tutte e due) e allora cosa succederebbe in questo caso?
La classifica avulsa premierebbe Milan, Como e Napoli come seconda, terza e quarta classificata alle spalle dell'Inter, e lascerebbe fuori dalla coppa più importante Juventus e Roma.
LA CLASSIFICA
Milan 13 punti
Como 12 punti (+2 diff. reti)
Napoli 12 punti (-1 diff. reti)
Juve 9 punti
Roma 6 punti