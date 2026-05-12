Oltre 59mila combinazioni possibili, corsa Champions da pazzi: e se arrivano tutti a 71?

C’è anche la remota (ma non impossibile) possibilità che tutte e cinque le squadre coinvolte chiudano il campionato appaiate a quota 71 (se il Napoli fa un solo punto tra Pisa e Udinese, la Juve ne fa tre tra Fiorentina e Toro, Milan e Roma collezionano entrambe una vittoria e un pari e il Como le vince tutte e due) e allora cosa succederebbe in questo caso?