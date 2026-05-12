Ancelotti Jr: "Prima mondiale con papà Carlo e poi spero di poter allenare un club"

Ieri il Brasile ha annunciato l'elenco dei 55 pre-convocati per il Mondiale e c'è anche Neymar. "Se è in questa lista è perché la sua condizione fisica sta migliorando. Poi da qui al 18 maggio faremo la scrematura fino ai 26 che verranno negli Stati Uniti", spiega Davide Ancelotti, figlio di Carlo, ct della Seleçao, ieri ospite alla Tripletta, il podcast della Gazzetta. Da marzo è diventato vice del padre, che accompagnerà nell'avventura in estate, dopo aver provato la sua prima panchina "in solitaria" da allenatore al Botafogo. "Un'esperienza che mi ha formato e mi ha reso più forte", continua Davide. Il Mondiale con papà e poi... "E poi spero in un club che mi intrighi. Qualche proposta sul tavolo c'è, io vorrei decidere già prima del torneo di giugno, ma vediamo".