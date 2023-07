San Siro si candida per una finale di Champions League: presentato l'interesse per il 2026 o 2027

LA CANDIDATURA

Milano e Budapest le uniche candidate per le due finali, Sala: "Spero nel 2026, sarò ancora sindaco"

© Getty Images San Siro sogna ancora la finale di Champions League, quella che potrebbe essere la quinta della massima competizione europea giocata a Milano. Lo fa presentando alla Uefa la manifestazione di interesse per ospitare il capitolo conclusivo del torneo nel 2026 o nel 2027, candidatura che poi dovrà essere presentata ufficialmente entro il 21 febbraio 2024 per portare l'organo europeo alla decisione finale. Oltre il Meazza si registra la candidatura della Puskas Arena di Budapest, stadio dal ricordo amaro per la Roma che ha subito il ko in finale di Europa League contro il Siviglia.

Altro che abbattimento. San Siro sogna ancora in grande e guarda con speranza al futuro, perché di grandi manifestazioni ed eventi sotto il grande occhio dei media non è sazio. L'occasione è quella della finale di Champions League, con la candidatura per ospitare il capitolo conclusivo del torneo della coppa dalle grandi orecchie per il 2026 o 2027.

La Uefa, tramite il proprio sito, ha comunicato in una nota di aver ricevuto le dichiarazioni di interesse da parte di Milano e Budapest per la Champions, mentre in 4 hanno presentato domanda per l'Euopa League (Dusseldorf-Francoforte-Gelsenkirchen-Lipsia-Stoccarda per la Germania, Bucarest per la Romania, Glasgow per la Scozia, Istanbul per la Turchia) e sei per la Conference (Lipsia per la Germania, Gerusalemme per Israele, Oslo per la Norvegia, Glasgow per la Scozia, Ginevra per la Svizzera e Istanbul per la Turchia).

Una decisione che, se confermata con la candidatura ufficiale da formalizzare entro il 21 febbraio 2024, potrebbe portare alla quinta finale di Champions a Milano dopo quelle del 1965 (allora Coppa Campioni con il successo dell'Inter sul Benfica), 1970 (sempre Coppa Campioni con Feyenoord-Celtic), 2001 (Bayern Monaco-Valencia) e 2016 (Real Madrid-Atletico Madrid). Ma soprattutto porterebbe ad allungare le tempistiche per il progetto del nuovo San Siro.

SALA: "SPERO NEL 2026" - E a margine della presentazione degli Europei di salto a ostacoli all'Ippodromo di San Siro il sindaco di Milano Beppe Sala si è sbilanciato: "Nel 2026 o 2027 a Milano ci sarà la finale di Champions League, visto che c'è una sola altra candidata che è Budapest. È entusiasmante perché nella finale di Istanbul, sfortunata per i nostri colori, ho rivisto cosa vuol dire per una città ospitare una finale. Ho detto a Gravina: nel 2027 non sarò più il sindaco, spero si riesca a portarla a casa per il 2026".

GRAVINA: "VOGLIAMO VALORIZZARE NOSTRI ASSET" - "La scelta di candidare Milano a ospitare la finale di Champions League – sottolinea il presidente FIGC Gabriele Gravina – è in continuità con la politica della FIGC di aprire sempre di più il nostro Paese all'Europa e di valorizzare gli asset infrastrutturali per i grandi eventi. Ho sentito il sindaco Sala, che si è detto entusiasta, lavoreremo insieme per regalare a Milano e all'Italia un'esperienza straordinaria di spettacolo e condivisione, una delle più entusiasmanti che il calcio possa regalare".