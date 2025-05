L'Inter vestirà la terza maglia gialla alla finale di Monaco, Psg con il kit gara home

Crescono sempre più attesa e tensione in casa Inter e Psg per la finale di Champions League, in programma sabato 31 maggio a Monaco di Baviera. A tre settimane dalla sfida che decreterà la nuova regina d'Europa al posto del Real Madrid, i due club hanno deciso quale casacca indosseranno per l'appuntamento più importante della stagione. I nerazzurri, che nel 2023 a Istanbul contro il Manchester City avevano giocato con la prima maglia, quest'anno hanno optato per la terza, quella giallo, mentre Yann Sommer, vestirà invece la divisa arancione, la medesima dell'epica semifinale di ritorno contro il Barcellona.