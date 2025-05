Un tifoso Inter scrive a Sportmediaset: "Non sono pentito di essere uscito prima: ecco perché"

Prima ragione: per raggiungere in auto lo stadio da Milano nord avevo un ticket per il parcheggio fuori dallo stadio, ho impiegato quasi due ore e mezza. Questo perché, irresponsabilmente, è stato consentito al Barcellona di prendere un hotel in zona Stazione Centrale (8 km da San Siro) e la città è stata completamente paralizzata per far arrivare in tempo utile il pullman dei catalani. Questo ha determinato un ingorgo assurdo con migliaia di auto bloccate. Il mio pensiero, appena arrivato al Meazza è immediatamente corso al momento dell’uscita decidendo che sarei comunque andato via prima della fine per evitare un altro ingorgo.