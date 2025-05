Champions, ecco chi si qualifica se la vincitrice è già qualificata dal campionato

A sfidarsi nella finale di Champions League in programma a Monaco il 31 maggio saranno Inter e Psg, ma entrambe le squadre hanno già aritmeticamente conquistato la qualificazione alla prossima edizione attraverso il piazzamento in campionato e quindi a chi verrà assegnato il posto riservato alla vincitrice della Coppa 2024/25? A decidere la qualificata è il coefficiente individuale dei club, ovvero il rendimento di ogni singola squadra nelle competizioni europee nel quinquennio in corso, quindi accederà direttamente alla fase campionato della competizione il club con il coefficiente più alto tra tutti i campioni nazionali delle federazioni dall’11° al 55° posto nel ranking (le vincitrici del campionato delle federazioni dal 1° al 10° posto si qualificano di diritto, ndr).