Svizzera, Shaqiri trascina Basilea a primo scudetto dal 2017

Il Basilea ha conquistato il suo primo titolo svizzero dal 2017, grazie al ritorno di Xherdan Shaqiri dalla Major League Soccer. La mancata vittoria domenica del Servette, secondo in classifica, 0-0 casalingo contro lo Young Boys, terzo, ha lasciato il Basilea con 11 punti di vantaggio a tre giornate dalla fine. Il trentatreenne Shaqiri è stato uno dei protagonisti della corsa al titolo per la squadra della sua città natale, dove è tornato lo scorso agosto dopo tre stagioni poco brillanti con i Chicago Fire. Shaqiri ha segnato una tripletta in meno di 10 minuti sabato nella vittoria per 5-2 a Lugano. Il fantasista aveva già vinto tre titoli svizzeri con il Basilea prima di passare al Bayern Monaco nel 2012.