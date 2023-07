Serie A, la classifica dei tifosi allo stadio: in 2 milioni a San Siro per l’Inter

serie a

Nerazzurri davanti ai cugini, solo al quarto posto il Napoli campione, menzione d’onore per la Sampdoria

Biglietti introvabili, spalti gremiti e di nuovo tanto entusiasmo tra i tifosi: in Serie A è tornata la voglia di calcio e i dati d'affluenza allo stadio della stagione appena conclusa lo confermano. Secondo la classifica stilata da Transfermarkt a vincere, tra presenze in campionato e nelle coppe, è stata l'Inter. Capace di attirare quasi 2 milioni di spettatori a San Siro, con oltre 81 milioni di euro di ricavi netti (tutti record assoluti nella storia del Club).

Il Milan, al secondo posto della classifica 2022/23 è, in tema d'abbonamenti, anche al secondo sold-out consecutivo. Un risultato raggiunto dai rossoneri l'anno scorso solo a fine agosto, mentre questa volta i 41.500 posti disponibili sono stati polverizzati con quasi due mesi d'anticipo. Stefano Pioli, così, potrà godersi ancora, chiaro e forte, il suo “Pioli is on fire”.

E che dire della Roma, al terzo posto grazie soprattutto al carisma di Mourinho: quest'anno 66 mila spettatori di media all'Olimpico, tutto esaurito per ben 33 volte. 33 come gli anni dall'ultimo Scudetto del Napoli che, nonostante la vittoria, si è piazzato soltanto in quarta fila.

Menzione speciale, infine, per i sostenitori della Sampdoria che, nonostante la retrocessione, hanno affollato il Ferraris e sostenuto la squadra con quasi 400mila spettatori nell'intera stagione, mettendo alle spalle ben altre nove tifoserie. Il nuovo campionato è alle porte e, visti questi numeri, ci si attende, almeno sugli spalti, tanto, tanto spettacolo.

Vedi anche Serie A Milan, Roma e Juve iniziano la nuova stagione: date e sedi dei ritiri di Serie A