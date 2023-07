Milan, avanti sul nuovo stadio a San Donato: acquistata SportLifeCity

IL PROGETTO

Nuovo step per il progetto del club rossonero: acquisita la società che possiede l'area dove dovrebbe sorgere l'impianto sportivo

© ipp Il progetto del Milan di costruire il nuovo stadio a San Donato procede in maniera decisa. Il club rossonero ha infatti fatto un passo avanti importante in questa direzione, confermando la volontà di costruire l'impianto nell'area individuata ormai da qualche tempo. Nel dettaglio, come risulta dalle visure camerali, l'8 giugno 2023 il Milan ha acquistato SportLifeCity s.r.l., società proprietaria dell'area interessata di San Francesco. Il Milan ha rilevato il 90% del veicolo giuridico usato da Cassinari per il progetto Sportcitylife, lasciando al precedente proprietario il 10% delle azioni.

Vedi anche Calcio Milan, obiettivo stadio a San Donato: idea cittadella rossonera con musei e parchi

Una mossa messa a segno per portare avanti il progetto, saltare alcuni passi burocratici e accelerare i tempi di realizzazione. In questa maniera, infatti, non cambierà il soggetto giuridico che dovrà dialogare con il Comune di San Donato, ma soltanto il contenuto del progetto stesso. Un progetto molto ampio che non riguarderà solo la realizzazione dell'impianto sportivo che ospiterà le gare del Milan, ma che dovrebbe prevedere anche la costruzione di una sorta di "cittadella rossonera" con numerose infrastrutture per la comunità, musei e parchi.

"Il Milan nell'ultimo mese ha alzato il livello di interesse nei confronti di San Donato: non c'è ancora niente di ufficiale ma in settembre la società potrebbe presentare un progetto - ha dichiarato a 'Il Cittadino' l'assessore ai lavori pubblici del comune di San Donato Massimiliano Mistretta -. Intanto i tecnici della squadra hanno mostrato all'amministrazione comunale alcune proiezioni grafiche di come potrebbe diventare il futuro comparto".