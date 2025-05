Genoa, Vieira: "Orgoglioso, pareggio a Napoli meritato"

"Sono molto orgoglioso perchè abbiamo giocato con personalità e intensità, come abbiamo fatto negli ultimi mesi. Abbiamo messo il Napoli in difficoltà e il pareggio alla fine è meritato, sono contento di quello che abbiamo fatto vedere stasera". Così l'allenatore del Genoa Patrick Vieira commenta il pareggio contro il Napoli in campionato. "Il mio futuro? In questo momento ci sono tanti nomi, in questo momento il mio focus è finire bene la stagione e di essere concentrati su quello che dobbiamo fare. Lo abbiamo dimostrato sia con il Milan che stasera. Quando vediamo questi giovani che entrano senza abbassare il livello è una cosa positiva", ha aggiunto a Dazn. "Noi volevamo solo prendere punti oggi, che con il Milan non avevamo preso. È un punto contro una squadra fortissima e questo per me è un piacere soprattutto per la squadra", ha concluso alla domanda se è contento di aver fatto un favore all'Inter sua ex squadra.