Inter, senti Toni Kroos: "Tra un allarme o un pastore tedesco per proteggere casa scelgo Acerbi"

L'ex centrocampista tedesco del Real Madrid è intervenuto all'interno del podcast "Einfach mal Luppen" condotto dal fratello Felix. Al centro della discussione, la grande prestazione dell'Inter contro i blaugrana: "Non voglio dire che io sia un tifoso dell'Inter, ma forse gli ultimi dieci anni mi hanno davvero influenzato, tanto da spingermi un po' contro il Barça. Però in qualche modo ero contento per l'Inter, felice quando il risultato era sul 3-3. Per come giocano a calcio i ragazzi del Barcellona, bisogna però davvero fare i complimenti a Hansi Flick: è semplicemente uno spettacolo. Ma chi è stato migliore? Entrambe le squadre sapevano esattamente come far male all'altra. L'Inter ha difeso in maniera incredibile, ma ha segnato sette gol".