Conference League, alle 14 il sorteggio degli ottavi con la Fiorentina
© Uefa
Il sorteggio degli ottavi di finale, dei quarti di finale e delle semifinali della UEFA Conference League 2025/26 si terrà venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 14:00. Le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta si uniscono alle prime otto classificate della fase campionato nel sorteggio degli ottavi di finale. Le prime otto classificate della fase campionato saranno teste di serie nel sorteggio degli ottavi di finale. Per l'Italia c'è la Fiorentina che può trovare Strasburgo o Rakow.
© Uefa
Come vengono determinati gli accoppiamenti dei quarti di finale, delle semifinali e della finale di Conference League?
Poiché le squadre sono state posizionate nel tabellone dal sorteggio degli spareggi della fase a eliminazione diretta e degli ottavi di finale, gli accoppiamenti e l'ordine delle partite sono già stati determinati dalla posizione delle squadre al momento dei sorteggi dei turni precedenti.
Le squadre qualificate, dagli ottavi di finale seguono il percorso del tabellone fino alla finale e, come nei turni precedenti, la squadra nella riga inferiore di ogni accoppiamento giocherà la partita di ritorno del relativo turno in casa.
La vincitrice della semifinale sul lato argento del tabellone è designata come squadra di casa nominale per la finale.
Quando si svolgono gli ottavi di finale, i quarti di finale e le semifinali della Conference League?
Le date per il resto della fase a eliminazione diretta sono le seguenti:
Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)