Juventus-Galatasaray non è ancora finita: ci si rivede il 2 agosto?

Juventus invitata a Istanbul per un'amichevole col Galatasaray il 2 agosto. Ecco i dettagli del test in Turchia e della successiva tournée in Australia.

27 Feb 2026 - 09:40

Dopo la recente sfida in Champions League, Juventus e Galatasaray potrebbero ritrovarsi il prossimo 2 agosto a Istanbul per un’amichevole di lusso che fungerebbe da tappa d'apertura per la tournée bianconera verso Hong Kong e Perth. Il club turco, attualmente primo in classifica con due punti di vantaggio sul Fenerbahce, ha invitato la Juventus per un test di alto profilo sul Bosforo, la cui conferma definitiva dipende però dall'esito della Super Lig: solo la vincitrice del titolo sarebbe infatti libera da impegni, poiché la seconda classificata dovrà disputare i preliminari di Champions il 4 agosto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

