Materazzi junior tra il richiamo della Serbia e il calciomercato: il patto con papà Matteo

Mentre l'Italia osserva l'ennesimo "figlio d'arte" (dopo Buffon jr) scegliere una bandiera straniera, la decisione di rappresentare la Serbia non è stata un ripiego, ma una rivendicazione identitaria. Nonostante il cognome pesantissimo legato allo zio Marco e al nonno Beppe, Gianfilippo ha risposto con orgoglio alla chiamata di Belgrado. Il legame viscerale con la cultura balcanica gli è stato trasmesso dalla madre Maura Soldati, nata in Serbia, e dalle figure femminili della famiglia, come nonna Mikiza e bisnonna Biserka. Sebbene la burocrazia internazionale ne abbia rallentato l'esordio ufficiale in Under 17, il ragazzo è già al centro del progetto serbo, pronto a scalare le gerarchie verso l'Under 18 e a dimostrare che il suo talento ha radici profonde che superano i confini nazionali.