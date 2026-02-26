Caso Kelly, la Uefa spiega il rosso: "Incolumità dell'avversario a repentaglio"

La Uefa spiega i motivi del cartellino rosso a Lloyd Kelly. Dopo un contrasto di testa con Yilmaz, il difensore bianconero è caduto con i tacchetti sulla gamba del proprio avversario, in maniera del tutto involontaria. L'arbitro Joao Pinheiro estrae subito il cartellino giallo, salvo poi essere richiamato dal Var e decidere di estrarre il cartellino rosso. Una decisione che cambia anche la durata dello stop di Kelly, che sarà di due giornate e non di una sola.