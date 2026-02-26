Caso Kelly, la Uefa spiega il rosso: "Incolumità dell'avversario a repentaglio"
La nota pubblicata direttamente sul sito: il difensore dovrebbe essere fermato per due turni anziché per uno
La Uefa spiega i motivi del cartellino rosso a Lloyd Kelly. Dopo un contrasto di testa con Yilmaz, il difensore bianconero è caduto con i tacchetti sulla gamba del proprio avversario, in maniera del tutto involontaria. L'arbitro Joao Pinheiro estrae subito il cartellino giallo, salvo poi essere richiamato dal Var e decidere di estrarre il cartellino rosso. Una decisione che cambia anche la durata dello stop di Kelly, che sarà di due giornate e non di una sola.
La spiegazione della Uefa
Tramite il proprio sito internet, la Uefa ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla decisione di estrarre il cartellino rosso diretto: "Il giocatore della Juventus, il numero 6, usando i suoi tacchetti ha avuto un forte contatto scorretto con la caviglia sinistra dell'avversario, mettendo chiaramente a repentaglio la sua incolumità", si legge nella nota.