Conference League, Fiorentina agli ottavi con il brivido: un autogol salva la Viola ai supplementari

Missione compiuta, seppur col brivido. Dopo il 3-0 conquistato la scorsa settimana in Polonia, la Fiorentina cade infatti 4-2 contro lo Jagiellonia al Franchi dopo i tempi supplementari, ma si qualifica comunque agli ottavi di finale di Conference League. La gara tra le mura amiche inizia davvero in salita per la formazione allenata da Paolo Vanoli, visto che al 4’ Pululu si presenta già a tu per tu con Lezzerini: l’ex Basilea non sfrutta tuttavia l’occasione, calciando male. L’angolano (naturalizzato congolese) si rifà però al 23’, offrendo a Mazurek l’assist per l’1-0. Il classe 2007 si inserisce in area di rigore con i tempi giusti e stappa l’incontro, timbrando poi anche il raddoppio nel recupero del primo tempo, complice una deviazione di Comuzzo. Al 48’ la Fiorentina si ritrova così sotto di due gol, con Lezzerini che accusa pure un problema muscolare: a inizio ripresa si presenta allora in campo De Gea, con Vanoli che si gioca anche la carta Harrison per provare a dare una scossa all’attacco viola.



A segnare immediatamente è però ancora una volta Mazurek: il polacco è scatenato e festeggia la tripletta personale al 49’, prendendo di sorpresa la difesa dei gigliati. Vanoli chiama allora sul terreno di gioco anche Solomon, Fagioli e Kean, ma i padroni di casa non costruiscono praticamente nulla, se non una chance sprecata dall’attaccante ex Juventus al 94’. Sono quindi necessari i tempi supplementari, dove la Fiorentina perde Solomon per infortunio: al suo posto entra Gudmundsson. I viola faticano a sfondare, ma al 107’ scartano il regalo fatto da Abramowicz: il portiere sbaglia l’uscita e finisce col passare il pallone a Fagioli, che lo scaglia in rete con un pallonetto. I toscani tirano allora un sospiro di sollievo e al 114’ siglano pure il 3-2: Kean tira in porta e trova la deviazione involontaria di Romanczuk. Le emozioni non sono però ancora finite, visto che al 118’ De Gea inciampa in una papera e favorisce il 4-2 di Imaz. Un gol che modifica il risultato, ma che non basta allo Jagiellonia per cambiare i destini della qualificazione: gli ospiti chiudono pure in dieci, per il rosso a Vital nel recupero. La Fiorentina stacca, dunque, il pass per gli ottavi, dove affronterà una tra Strasburgo e Rakow: i francesi avevano chiuso la League Phase al primo posto in classifica, i polacchi al secondo. Il sorteggio che determinerà gli accoppiamenti avverrà domani, venerdì 27 febbraio alle ore 14:00 a Nyon.