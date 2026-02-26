FIORENTINA-JAGIELLONIA 2-4

Conference League, Fiorentina agli ottavi con il brivido: un autogol salva la Viola ai supplementari

Lo Jagiellonia sfiora la clamorosa rimonta dopo lo 0-3 dell'andata. Poi, al 114', l'autogol propiziato da un tiro di Kean vale la qualificazione

26 Feb 2026 - 23:04
videovideo

Missione compiuta, seppur col brivido. Dopo il 3-0 conquistato la scorsa settimana in Polonia, la Fiorentina cade infatti 4-2 contro lo Jagiellonia al Franchi dopo i tempi supplementari, ma si qualifica comunque agli ottavi di finale di Conference League. La gara tra le mura amiche inizia davvero in salita per la formazione allenata da Paolo Vanoli, visto che al 4’ Pululu si presenta già a tu per tu con Lezzerini: l’ex Basilea non sfrutta tuttavia l’occasione, calciando male. L’angolano (naturalizzato congolese) si rifà però al 23’, offrendo a Mazurek l’assist per l’1-0. Il classe 2007 si inserisce in area di rigore con i tempi giusti e stappa l’incontro, timbrando poi anche il raddoppio nel recupero del primo tempo, complice una deviazione di Comuzzo. Al 48’ la Fiorentina si ritrova così sotto di due gol, con Lezzerini che accusa pure un problema muscolare: a inizio ripresa si presenta allora in campo De Gea, con Vanoli che si gioca anche la carta Harrison per provare a dare una scossa all’attacco viola.

A segnare immediatamente è però ancora una volta Mazurek: il polacco è scatenato e festeggia la tripletta personale al 49’, prendendo di sorpresa la difesa dei gigliati. Vanoli chiama allora sul terreno di gioco anche Solomon, Fagioli e Kean, ma i padroni di casa non costruiscono praticamente nulla, se non una chance sprecata dall’attaccante ex Juventus al 94’. Sono quindi necessari i tempi supplementari, dove la Fiorentina perde Solomon per infortunio: al suo posto entra Gudmundsson. I viola faticano a sfondare, ma al 107’ scartano il regalo fatto da Abramowicz: il portiere sbaglia l’uscita e finisce col passare il pallone a Fagioli, che lo scaglia in rete con un pallonetto. I toscani tirano allora un sospiro di sollievo e al 114’ siglano pure il 3-2: Kean tira in porta e trova la deviazione involontaria di Romanczuk. Le emozioni non sono però ancora finite, visto che al 118’ De Gea inciampa in una papera e favorisce il 4-2 di Imaz. Un gol che modifica il risultato, ma che non basta allo Jagiellonia per cambiare i destini della qualificazione: gli ospiti chiudono pure in dieci, per il rosso a Vital nel recupero. La Fiorentina stacca, dunque, il pass per gli ottavi, dove affronterà una tra Strasburgo e Rakow: i francesi avevano chiuso la League Phase al primo posto in classifica, i polacchi al secondo. Il sorteggio che determinerà gli accoppiamenti avverrà domani, venerdì 27 febbraio alle ore 14:00 a Nyon.

IL TABELLINO

FIORENTINA-JAGIELLONIA 2-4 dts (0-3)

Fiorentina (4-3-3): Lezzerini (1’ st De Gea); Fortini (1’ st Harrison), Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fabbian, Mandragora (17’ st Fagioli), Ndour; Dodo, Piccoli (44’ st Kean), Fazzini (17’ st Solomon, 9’ ts Gudmundsson). A disp.: Leonardelli, Ranieri, Kouadio, Balbo, Bonanno, Parisi. All.: Vanoli

Jagiellonia (4-3-3): Abramowicz; Wojtuszek (21’ st Bazdar), Pelmard, Bernardo Vital, Wdowik; Pozo (27’ ts Kobayashi), Romanczuk, Mazurek (16’ ts Rallis); Jozwiak (36’ Drachal, 45’ st Flach), Pululu, Imaz. A disp.: Damasiewicz, Sylla, Kozlowski. All.: Siemieniec

Arbitro: Jovanovic S. (Srb)
Marcatori: 23’, 45’+3’ e 49’ Mazurek (J), 107’ Fagioli (F), 114’ Fabbian (F), 118’ Imaz (J)
Ammoniti: Comuzzo (F), Jozwiak (J), Bazdar (J), Pongracic (F), Pozo (J), Dodo (F), Romanczuk (J), Vital (J)
Espulsi: Vital (J)

LE ALTRE PARTITE

  • Celje-Drita 3-2 (tot. 6-4)
    Marcatori: 19’ e 43’ rig. Seslar (C), 23’ Hrka (C), 26’ Krasniqi (D), 51' Dabiqaj (D)
  • Rijeka-Omonia Nicosia 3-1 (tot. 4-1)
    Marcatori: 13’ Tankovic (O), 52’ e 67’ Fruk (R), 79' Adu Adjei (R)
  • Samsunspor-Shkendija 4-0 (tot. 5-0)
    Marcatori: 53’ rig. Ntcham, 71’ Ndiaye, 79’ e 92’ Marius
  • AZ Alkmaar-Noah 4-0 (tot. 4-1) 
    Marcatori: 5' Daal, 39' e 54’ Mijnans, 91’Jensen 
  • Crystal Palace-Zrinjski 2-0 (tot. 3-1) 
    Marcatori: 36' Lacroix, 93’ Guessand 
  • Losanna-Sigma Olomouc 1-2 (tot. 2-3) 
    Marcatori: 22' Sip (S), 35' Janneh (L), 44' Rusek (S)
  • Lech Poznan-KuPS 1-0 (tot. 3-0) 
    Marcatori: 65’ Rodriguez
fiorentina
conference league
ottavi
niccolo fagioli

Ultimi video

01:01
DICH PALLADINO POST ATALANTA-DORTMUND 25/2 DICH

Palladino: "Una serata che resterà nella storia, Bergamo merita questa soddisfazione"

01:20
DICH CUESTA PRE CAGLIARI DICH

Cuesta: "L'obiettivo è continuare a più far punti possibili"

03:42
DICH PEDRO FILIPE SASSUOLO 26-02 DICH

Sassuolo, il brasiliano Pedro Felipe si presenta fra gli esordi alla Juve Next Gen e il...freddo

02:19
Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

01:36
Inter, Thuram non gira

Inter, ma dov'è finito il vero Marcus Thuram? I numeri della crisi

01:29
Domenica Cremonese-Milan

Domenica Cremonese-Milan

01:50
Lukaku, solo 41 minuti

Lukaku, solo 41 minuti

01:40
La metamorfosi del Gasp

La metamorfosi del Gasp

02:10
I due volti di Chivu

I due volti di Chivu

01:44
Osimhen e Spalletti

Osimhen e Spalletti

01:32
Juventus-Galatasaray, i promossi e bocciati

Juventus-Galatasaray, i promossi e bocciati

02:17
Callegari: "Ecco i 3 momenti chiave dell'eliminazione della Juventus"

Callegari: "Ecco i 3 momenti chiave dell'eliminazione della Juventus"

02:03
Atalanta-Borussia Dortmund, i promossi e bocciati

Atalanta-Borussia Dortmund, i promossi e bocciati

00:35
DICH CESARI SU ESPULSIONE KELLY 26/2 DICH

Cesari senza mezze misure sull'espulsione di Kelly: "Una follia!"

02:54
DICH KOOPMEINERS POST JUVE-GALATASARAY 25/2 DICH

Koopmeiners: "Abbiamo fatto una grande partita, anche in dieci. È un peccato"

01:01
DICH PALLADINO POST ATALANTA-DORTMUND 25/2 DICH

Palladino: "Una serata che resterà nella storia, Bergamo merita questa soddisfazione"

I più visti di Conference League

DICH VANOLI PRE CONFERENCE LEAGUE PER SITO 25/2 DICH

Vanoli e la Conference League: "Esame di maturità, voglio la mentalità giusta"

DICH PICCOLI PRE CONFERENCE LEAGUE PER SITO 25/2 DICH

Piccoli rilancia la Fiorentina in Europa: "Noi vogliamo la Coppa!"

Sorteggio benevolo per la Fiorentina, ai quarti c'è il Lech Poznan

Tris della Fiorentina contro lo Jagiellonia, gli ottavi si avvicinano

Palladino e Gosens, appello ai tifosi: "Col Pana è una finale. Momento difficile, dateci una mano"

Fiorentina, ai playoff ci sono i polacchi dello Jagiellonia: il ritorno è in casa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:27
Fiorentina: le condizioni di Gosens, Solomon e Lezzerini
22:23
Fiorentina, Vanoli: "Non è stato tutto negativo. Difficile vedere Solomon a Udine"
22:22
Fiorentina, Fagioli: "Approcciato male il match, in Europa lo paghi"
22:11
Taylor: "L'obiettivo della Lazio è la Coppa Italia"
21:46
Prestianni ammette l'insulto razzista a Vinicius? Il Benfica non ci sta