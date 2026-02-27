Europa League, alle 13 il sorteggio degli ottavi con Roma e Bologna: rischio derby
© Uefa
Il sorteggio degli ottavi di finale, dei quarti di finale e delle semifinali della UEFA Europa League 2025/26 si terrà venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 13:00 a Nyon. Le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta si uniscono alle prime otto classificate della fase campionato nel sorteggio degli ottavi di finale. Le prime otto classificate della fase campionato saranno teste di serie nel sorteggio degli ottavi di finale. Per l'Italia Roma e Bologna che rischiano un derby: per i giallorossi l'alternativa è il Genk, per i rossoblù il Friburgo.
© Uefa
Quali squadre partecipano al sorteggio degli ottavi di finale, dei quarti di finale e delle semifinali di Europa League?
Le squadre sono state definite al termine degli spareggi della fase a eliminazione diretta, che si sono conclusi giovedì 26 febbraio con le gare di ritorno.
Teste di serie (prime otto della fase campionato, in ordine di ranking della fase campionato): Lyon (FRA), Aston Villa (ENG), Midtjylland (DEN), Real Betis (ESP), Porto (POR), Braga (POR), Freiburg (GER), Roma (ITA)
Non teste di serie (vincitrici spareggi fase a eliminazione diretta): Genk (BEL), Bologna (ITA), Stuttgart (GER), Ferencváros (HUN), Nottingham Forest (ENG), Celta (ESP), Lille (FRA), Panathinaikos (GRE)
Come funziona il sorteggio degli ottavi di finale della Europa League?
Le squadre vengono accoppiate in base alla loro posizione alla fine della fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (squadre nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8). Le squadre di ciascuna coppia testa di serie vengono sorteggiate in una delle due posizioni degli ottavi di finale contro le relative vincitrici degli spareggi della fase a eliminazione diretta, la cui posizione è determinata dal sorteggio degli spareggi della fase a eliminazione diretta.
Per il sorteggio saranno preparate quattro urne, con le palline contenenti i nomi di ciascuna coppia di squadre teste di serie collocate nelle urne contrassegnate corrispondenti in base alla classifica della fase campionato. Il sorteggio assegnerà il lato del tabellone a tutte le squadre teste di serie, iniziando dalle squadre classificate 7/8 e terminando con le squadre 1/2.
Una pallina sarà estratta dall'urna contenente le due squadre (cioè le squadre classificate 7 e 8) e aperta per mostrare la squadra. La prima squadra estratta da questa urna sarà collocata nel posto riservatole sul lato argento del tabellone. L'altra squadra testa di serie dell'accoppiamento sarà quindi estratta e mostrata, per poi essere assegnata al posto riservatole sul lato verde del tabellone. La stessa procedura sarà eseguita con le restanti squadre teste di serie.
Quando si svolgono gli ottavi di finale, i quarti di finale e le semifinali della Europa League?
Le date per il resto della fase a eliminazione diretta sono le seguenti:
Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)