Champions League, venerdì il sorteggio degli ottavi deciderà l'avversario dell'Atalanta. Come funziona
La Dea si regala gli ottavi grazie a una fantastica rimonta. Il sorteggio di venerdì dirà quale big ci sarà nel destino dei ragazzi di Palladino
Una notte da sogno. L'Atalanta con un'impresa storica rifila un 4-1 al Borussia Dortmund e ribalta il 2-0 maturato all'andata. I bergamaschi dunque approdano agli ottavi di finale. Venerdì alle 12 il sorteggio di Nyon stabilirà quale colosso europeo dovranno ora affrontare gli uomini di Palladino. In ogni caso sarà una sfida tanto affascinante quanto complicata: i possibili avversari sono infatti Arsenal o Bayern Monaco.
Il tabellone degli ottavi di Champions League
PSG vs Barcellona o Chelsea
Galatasaray vs Liverpool o Tottenham
Real Madrid vs Sporting Lisbona o Manchester City
Atalanta vs Arsenal o Bayern Monaco
Newcastle vs Chelsea o Barcellona
Atletico Madrid vs Tottenham o Liverpool
Bodo/Glimt vs Manchester City o Sporting Lisbona
Bayer Leverkusen vs Bayern Monaco o Arsenal
Come funziona il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League?
Le squadre vengono accoppiate in base alla loro posizione alla fine della fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (squadre nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8). Le squadre di ciascuna coppia testa di serie vengono sorteggiate in una delle due posizioni degli ottavi di finale contro le relative vincitrici degli spareggi della fase a eliminazione diretta, la cui posizione è determinata dal sorteggio degli spareggi della fase a eliminazione diretta. Per il sorteggio saranno preparate quattro urne, con le palline contenenti i nomi di ciascuna coppia di squadre teste di serie collocate nelle urne contrassegnate corrispondenti in base alla classifica della fase campionato. Il sorteggio assegnerà il lato del tabellone a tutte le squadre teste di serie, iniziando dalle squadre classificate 7/8 e terminando con le squadre 1/2. Una pallina sarà estratta dall'urna contenente le due squadre (cioè le squadre classificate 7 e 8) e aperta per mostrare la squadra. La prima squadra estratta da questa urna sarà collocata nel posto riservatole sul lato argento del tabellone. L'altra squadra testa di serie dell'accoppiamento sarà quindi estratta e mostrata, per poi essere assegnata al posto riservatole sul lato verde del tabellone. La stessa procedura sarà eseguita con le restanti squadre teste di serie.
Come vengono determinati gli accoppiamenti dei quarti di finale, delle semifinali e della finale di Champions League?
Poiché le squadre sono state posizionate nel tabellone dal sorteggio degli spareggi della fase a eliminazione diretta e degli ottavi di finale, gli accoppiamenti e l'ordine delle partite sono già stati determinati dalla posizione delle squadre al momento dei sorteggi dei turni precedenti. Le squadre qualificate, dagli ottavi di finale seguono il percorso del tabellone fino alla finale e, come nei turni precedenti, la squadra nella riga inferiore di ogni accoppiamento giocherà la partita di ritorno del relativo turno in casa. La vincitrice della semifinale sul lato argento del tabellone è designata come squadra di casa nominale per la finale.
Le squadre dello stesso Paese possono affrontarsi negli ottavi di finale, nei quarti di finale e nelle semifinali della Champions League?
Sì, i club possono affrontare avversari della stessa federazione nazionale e squadre che hanno già incontrato nella fase campionato.
Quando si svolgono gli ottavi di finale, i quarti di finale e le semifinali della Champions League?
Le date per il resto della fase a eliminazione diretta sono le seguenti:
Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026
Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)