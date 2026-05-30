Psg, Luis Enrique: "Questa Champions è ancora più speciale, sapevamo quanto sarebbe stata dura..."

"Questa Champions è ancora più speciale perché sapevamo prima della partita quanto sarebbe stato difficile". Luis Enrique festeggia la seconda Champions di fila con il suo Psg. Per il tecnico spagnolo si tratta della terza Champions vinta da allenatore dopo quella sulla panchina del Barcellona nella stagione 2014/15. "Credo che sia meritata nell’arco di tutta la stagione, anche se la finale è stata molto combattuta", ha aggiunto. "Cosa ho detto ai miei giocatori nell'intervallo? Come attaccare contro una squadra che difende bene. I rigori? Siamo abituati...". Grazie a tutti, ai tifosi, ai giocatori, allo staff, alla Francia, a Parigi. Grande soddisfazione per il presidente Al-Khelaifi: "La prima Champions era già speciale, ma questo back-to-back lo è ancora di più per noi. Abbiamo lavorato per anni, abbiamo sognato questo trofeo, lo abbiamo vinto e vogliamo continuare a vincerlo". "Seconda Champions? Leggendaria". Così il capitano del Psg Marquinhos. "Abbiamo una bellissima squadra e possiamo fare ancora grandi cose. Puntare alle tre di fila del Real? Vedremo, ora la testa va ai Mondiali".