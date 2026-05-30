Napoli: tegola Gilmour, infortunio al ginocchio e niente Mondiali

30 Mag 2026 - 21:46
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Il centrocampista del Napoli Billy Gilmour salta il Mondiale. A renderlo noto la Federazione scozzese dopo il grave infortunio al ginocchio che il giocatore ha rimediato in occasione dell'amichevole contro Curaçao. "Ci dispiace annunciare che l'infortunio al ginocchio subito da Billy Gilmour nella partita vinta contro Curaçao gli impedirà di partecipare alla Coppa del Mondo - recita la nota - Tutti coloro che fanno parte della Nazionale scozzese augurano a Billy una pronta guarigione. Ora tornerà al suo club, il Napoli, per iniziare la riabilitazione. "Sono devastato per Billy perché è stato parte integrante del cammino di qualificazione ai Mondiali. Il tempismo di questo infortunio è davvero crudele e siamo tutti vicini a lui - le parole del ct Steve Clarke - Sa cosa pensiamo tutti di lui come calciatore e come persona, e anche se stasera nessuna parola potrà consolarlo, sono certo che Billy avrà davanti a sé molti altri grandi tornei in futuro".

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