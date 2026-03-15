Bologna, Italiano: "Temevo il Sassuolo. Due infortuni verso il ritorno con la Roma"

Anche se Vincenzo Italiano dovrà fare i conti con due infortuni: "Mi è piaciuto il primo tempo, sulla scia di giovedì. Nella ripresa ci hanno fatto abbassare, ma non abbiamo corso veri e propri pericoli. Non era facile, temevo il Sassuolo. Mi dispiace per Skorupski e De Silvestri, sembrano infortuni muscolari. Per Moro è solo una botta", le parole in conferenza stampa.