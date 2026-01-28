Napoli-Chelsea, le pagelle: Vergara brilla, Juan Jesus distratto. Joao Pedro incontenibile
Il giovane classe 2003 e Hojlund promossi a pieni voti: McTominay limitato dai guai fisici
© Getty Images
LE PAGELLE DEL NAPOLI
Meret 6 – Piuttosto incolpevole in occasione di tutti i gol dei londinesi. Forse avrebbe potuto fare un po’ meglio sul 2-2.
Di Lorenzo 6 – Prova ordinata nel corso del primo tempo, con la solita grinta da capitano. Cala, anche fisicamente, con il passare dei minuti nella ripresa, ma fa di tutto pur di non uscire dal campo.
Juan Jesus 5.5 – Molto ingenuo in occasione del fallo di mano su punizione che provoca il calcio di rigore del vantaggio inglese. Sul 2-2 lascia forse troppo spazio per calciare a Joao Pedro, ma il connazionale si inventa di fatto un capolavoro. Gutierrez 6 (dal 22’ st) – Non commette sbavature contro attaccanti di grande livello.
Buongiorno 6 – Prova molto generosa e attenta contro clienti scomodi come Joao Pedro, Estevao e Pedro Neto.
Spinazzola 6 – Un po’ impreciso nel momento del passaggio o cross decisivo, ma tanta intensità per tutta la partita. Beukema sv (dal 37’ st).
Lobotka 5.5 – In difficoltà di fronte alla muscolarità e l’intensità del centrocampo Blues, ci prova ma non ha la solita efficacia.
McTominay 6 – Cuore e voglia di lottare su ogni pallone non sono bastati: qualche acciacco fisico ne limita ritmo e qualità, ma la sua gara è sufficiente.
Olivera 6.5 – Due assist all’attivo, quello su Hojlund di pregevole fattura.
Vergara 7 – Riaccende Napoli e il Napoli dopo il gol di Enzo Fernandez con un paio di squilli, poi si inventa la rete capolavoro in serpentina contro i difensori del Chelsea. Futuro più che luminoso.
Elmas 6 – Cresce insieme alla squadra nella seconda metà di primo tempo, qualche errore di troppo nella ripresa. Lukaku sv (dal 37’ st).
Hojlund 7 – Lotta come sempre e mette anche il timbro con una rete da attaccante vero, è attivo e regge il peso del reparto offensivo da solo anche nei successivi quarantacinque minuti.
LE PAGELLE DEL CHELSEA
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez 5.5; Malo Gusto 5.5 (dal 14’ st Chalobah 6), James 5.5, Fofana 5.5, Cucurella 6; Caicedo 5.5, Santos 6 (dal 14’ st Gittens 6.5 – dal 45’ st Badiashile sv); Estevao 5.5 (dal 29’ st Garnacho 6), Fernandez 7, Pedro Neto 6 (dal 1’ st Palmer 7); Joao Pedro 8.