Mourinho e i raccattapalle: dal Benfica alla Roma, tutti i precedenti

Non si tratta della prima volta che il tecnico portoghese si rende autore di un gtesto simile. Era già successo nel 2023 in occasione della sfida tra Roma e Udinese, vinta 3-1 dai giallorossi. In occasione del terzo gol segnato da El Shaarawy, lo Special One, al momento al limite della sua area tecnica, ha cominciato a correre come un pazzo abbracciando e baciando un ragazzo presente a bordocampo. Un episodio che successivamente ha raccontato in sala stampa: "Ho esultato per il gol che ha chiuso la partita. Con i cambi abbiamo perso un po’ in difesa, anche al minuto 85 la nostra organizzazione difensiva non mi dava grande sicurezza. Il terzo goal ha chiuso la partita e mi sono rilassato. C’era un bambino, per fortuna non era un poliziotto o una donna. È stato il primo che ho visto davanti a me". Il ragazzo in questione si chiamava Matteo Malafronte e all'epoca militava nell'Under 17 della Roma, mentre oggi gioca nella Primavera dell'Ascoli.