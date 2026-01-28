CHAMPIONS LEAGUE

Da Bodart a Trubin: quando il portiere diventa bomber

Il primo gol europeo di un portiere il 15 settembre 1986 in Standard Liegi-HNK Rijeka. Provedel, in Lazio-Atletico Madrid, era stato l'ultimo

28 Gen 2026 - 23:59
1 di 17
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

In principio fu Bodart, portiere dello Standard Liegi, il 15 settembre 1986 contro il Rijeka. In ballo c'era la qualificazione al secondo turno di Coppa Uefa: la formazione belga pareggia all'ultimo minuto contro i croati del Rijeka (1-1) e avanza grazie alla vittoria nel match di andata. I gol europei dei portieri sono rari, ma non impossibili. Tanto che, da Bodart a Trubin, in rete al 98' di Benfica-Real Madrid, sono dodici gli estremi difensori che hanno contribuito, con una rete, alle fortune dei loro rispettivi club.

Tra questi anche due italiani: Provedel, l'ultimo a segnare fino a oggi (19 settembre 2023: Lazio-Atletico Madrid 1-1), ma anche Marco Amelia (2 novembre 2006: Partizan-Livorno 1-1 con tanto di qualificazione storica ai sedicesimi di Coppa Uefa della formazione toscana). Ma ecco l'elenco dei portieri goleador in Europa: 

Gilbert Bodart, 15 settembre 1986: Standard Liegi-HNK Rijeka 1-1
Peter Schmeichel, 13 settembre 1995: Manchester United-SC Rotor Volgograd 2-2
Dimitar Ivankov (Levski Sofia): 4 gol (due in Coppa Uefa e due nei preliminari di Champions, era il rigorista della squadra)
Hans Jorg Butt (Bayer & Bayern): 3 gol (tutti contro la Juventus in Champions League, anche lui era rigorista)
Yuri Zhevnov, 28 luglio 2002: BATE Borisov-Dinamo Tbilisi 4-0
Marco Amelia, 2 novembre 2006, Partizan-Livorno 1-1
Andrés Palop, 15 marzo 2007: Shakhtar-Siviglia 2-2
Vincent Enyeama (Hapoel Tel Aviv): 3 gol (sempre rigorista, in rete sia in Europa League che in Champions)
Sinan Bolat, 9 dicembre 2009, Standard Liegi-Az 1-1 (secondo portiere dello Standard Liegi in gol in Europa) 
Eloy Casals, 8 luglio 2014: Banants-Santa Coloma 1-0
Ivan Provedel, 19 settembre 2023: Lazio-Atletico Madrid 1-1

portieri
trubin
champions league
goleador

Ultimi video

02:01
Stasera Monaco-Juventus

Stasera Monaco-Juventus: ottavi diretti ancora possibili

01:11
DICH MIX BREMER DA MONACO-JUVE 28/1 DICH

Juve,"Bremer: "Volevamo vincere, ma c'era molta stanchezza soprattutto mentale"

02:12
DICH SPALLETTI DA MIX 28/1 DICH

Juve, Spalletti: "Non siamo andati forte come l'occasione meritava"

00:35
DICH CHIVU DA CONFERENZA 28/1 DICH

Inter, Chivu: "Contenti di questa vittoria. Mourinho? Sto pensando a Nicola e alla Cremonese".

02:24
DICH CONTE DA CONFERENZA 28/1 DICH

Napoli, Conte: "Giochiamo sabato alle 18 vorrei sapere di chi è stata la brillante idea"

02:40
DICH JUAN JESUS GIOCATORE DA NAPOLI-CHELSEA 28/1 DICH

Napoli, Juan Jesus: "Qualificazione persa contro l'Eintracht"

00:45
DICH ITALIANO VIGILIA EUROPA LEAGUE 28/1 DICH

Italiano: "Obiettivo minimo già raggiunto, proviamo a fare qualcosa di straordinario"

00:57
MCH AUTOGOL IMBARAZZANTE QATAR MCH

L'incredibile autogol del portiere dell'Al Shamal

01:41
Insigne al Pescara in B

Insigne al Pescara in B

01:27
Milan, ecco De Winter

Milan, ecco De Winter

01:40
Stasera Union Sg- Atalanta

Stasera Union Sg- Atalanta

01:17
La carica di McTominay

La carica di McTominay

02:09
Stasera Napoli-Chelsea

Stasera Napoli-Chelsea: Conte aggrappato all'Europa

03:05
Ping pong tra panchine

Ex, intelligenza artificiale e Champions: che botte tra Conte e Spalletti!

01:35
Koop torna protagonista

Koop torna protagonista

02:01
Stasera Monaco-Juventus

Stasera Monaco-Juventus: ottavi diretti ancora possibili

I più visti di Champions League

DICH SPALLETTI RISPONDE A CONTE PRE MONACO 27/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Pensavo fosse intelligenza artificiale"

DICH CONTE SU SPALLETTI PRE CHELSEA PER LIVE 27/1 DICH

Conte, che attacco a Spalletti: "Deve portare rispetto, stia più attento!"

Conte

Conte: "Oggi siamo da decimo posto, ma vogliamo andare avanti. Il Maradona deve aiutarci"

DICH CHIVU VIGILIA CHAMPIONS 27/1 DICH

Chivu: "Giochiamo contro una squadra in un grande momento e che in casa fa cose importanti"

La coppa della Champions League

Ottavi, playoff o eliminazione: le percentuali di Inter, Juve, Napoli e Atalanta

Champions, che guaio per Chivu: si ferma Barella, non convocato per Dortmund

Calcio ora per ora
Vedi tutti
00:07
Champions, Mourinho: "Il gol di Trubin? Sapevamo che poteva segnare"
00:06
Napoli, Vergara tra primo gol speciale ed eliminazione: "Dispiace, ma che emozione segnare al Maradona"
00:00
Inter, ora anche Diouf dà segnali: chiude il match contro il Dortmund e si prende gli elogi di Chivu
23:46
Atalanta, Palladino: "Partita giocata male, ma niente drammi. L'obiettivo era qualificarsi"
23:12
Napoli, Di Lorenzo: "Col Chelsea buona partita, qualificazione persa prima"