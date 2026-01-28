Da Bodart a Trubin: quando il portiere diventa bomber

In principio fu Bodart, portiere dello Standard Liegi, il 15 settembre 1986 contro il Rijeka. In ballo c'era la qualificazione al secondo turno di Coppa Uefa: la formazione belga pareggia all'ultimo minuto contro i croati del Rijeka (1-1) e avanza grazie alla vittoria nel match di andata. I gol europei dei portieri sono rari, ma non impossibili. Tanto che, da Bodart a Trubin, in rete al 98' di Benfica-Real Madrid, sono dodici gli estremi difensori che hanno contribuito, con una rete, alle fortune dei loro rispettivi club.



Tra questi anche due italiani: Provedel, l'ultimo a segnare fino a oggi (19 settembre 2023: Lazio-Atletico Madrid 1-1), ma anche Marco Amelia (2 novembre 2006: Partizan-Livorno 1-1 con tanto di qualificazione storica ai sedicesimi di Coppa Uefa della formazione toscana). Ma ecco l'elenco dei portieri goleador in Europa:



Gilbert Bodart, 15 settembre 1986: Standard Liegi-HNK Rijeka 1-1

Peter Schmeichel, 13 settembre 1995: Manchester United-SC Rotor Volgograd 2-2

Dimitar Ivankov (Levski Sofia): 4 gol (due in Coppa Uefa e due nei preliminari di Champions, era il rigorista della squadra)

Hans Jorg Butt (Bayer & Bayern): 3 gol (tutti contro la Juventus in Champions League, anche lui era rigorista)

Yuri Zhevnov, 28 luglio 2002: BATE Borisov-Dinamo Tbilisi 4-0

Marco Amelia, 2 novembre 2006, Partizan-Livorno 1-1

Andrés Palop, 15 marzo 2007: Shakhtar-Siviglia 2-2

Vincent Enyeama (Hapoel Tel Aviv): 3 gol (sempre rigorista, in rete sia in Europa League che in Champions)

Sinan Bolat, 9 dicembre 2009, Standard Liegi-Az 1-1 (secondo portiere dello Standard Liegi in gol in Europa)

Eloy Casals, 8 luglio 2014: Banants-Santa Coloma 1-0

Ivan Provedel, 19 settembre 2023: Lazio-Atletico Madrid 1-1