Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
champions league

Champions League nel freezer: Kairat-Olympiacos si gioca a -21° e sotto la neve

Condizioni proibitive ad Astana per la Champions League: Kairat-Olympiacos si gioca nel gelo

di Stefano Fiore
09 Dic 2025 - 10:13

La Champions League ci ha abituato a palcoscenici scintillanti e notti magiche, ma non solo: basti pensare a ciò che ha dovuto affrontare la Juventus contro il Bodo/Glimt. Ma se quelle erano condizioni proibitive, quello che attende l'Olympiacos oggi pomeriggio sarà ancora più difficile. Alle ore 16:30 italiane (le 20:30 locali), la formazione greca scenderà in campo all'Astana Arena per affrontare i padroni di casa del Kairat Almaty in una sfida decisiva che si preannuncia estrema sotto ogni punto di vista, a partire da quello meteorologico.

L'inferno di ghiaccio: percepiti -29 gradi

 Le previsioni meteo per la capitale kazaka, Astana, non lasciano scampo. Si giocherà in un vero e proprio "inferno di ghiaccio": il termometro segnerà -21°C, ma a rendere la situazione quasi insostenibile sarà il vento gelido da nord (circa 22 km/h) che farà crollare la temperatura percepita fino a un terrificante -29°C. Il tutto accompagnato da cielo coperto e probabili rovesci di neve, che renderanno il terreno di gioco e la visibilità fattori critici.

Lo stadio dell'Astana è riscaldato

 La partita non è in dubbio anche per la peculiarità dello stadio di Astana, il National Stadium (QJ Arena): il campo è riscaldato e il tetto si può richiudere, come avvenuto l'anno scorso per il Chelsea in Conference League.

Canadian Premier League, l'Atlético Ottawa vince il titolo nella tormenta di neve

1 di 21
© CPL Soccer
© CPL Soccer
© CPL Soccer

© CPL Soccer

© CPL Soccer

kairat almaty
olympiacos
meteo
neve
temperatura
astana

Ultimi video

02:12
SRV RULLO INTER, VIGILIA LIVERPOOL CON CHIVU 8/12 SRV

Inter, che notte! Chivu sfida il Liverpool a San Siro senza paura

02:04
MCH GIMNASIA-ESTUDIANTES MCH

Gimnasia-Estudiantes, l'ex Lazio Muslera fa la parata dell'anno

03:45
Ricci: "Fa piacere essere in testa"

Ricci: "Fa piacere essere in testa"

02:56
Torino-Milan 2-3: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

02:06
Udinese-Genoa 1-2: gli highlights

Udinese-Genoa 1-2: gli highlights

02:11
Pisa-Parma 0-1: gli highlights

Pisa-Parma 0-1: gli highlights

02:36
SRV RULLO PUNTO SCUDETTO POST TORINO-MILAN 08/12 (MUSICATO)

Milan Made in USA: il testa a testa Scudetto con il Napoli continua

01:44
SRV RULLO CAOS LIVERPOOL, VIGILIA INTER CON SLOT E SALAH 8/12 SRV

Caos Liverpool prima dell'Inter: Salah resta a casa

01:54
SRV RULLO ATALANTA VIGILIA CHELSEA 8/12 SRV

Atalanta-Chelsea, che attesa! Emozioni da Champions

02:14
DICH PALLADINO-DE KETELAERE PRE CHELSEA SU NUOVO RUOLO PER SITO 8/12 DICH

Palladino-De Ketelaere allo specchio: "Il segreto? La libertà…"

00:27
DICH DE KETELAERE PRE CHELSEA SU SUO MOMENTO PER SITO 8/12 DICH

De Ketelaere pronto a stupire il Chelsea: "Ora mi sento benissimo"

01:01
DICH PALLADINO PRE CHELSEA SU IDENTITA' PER SITO 8/12 DICH

Palladino: "Il mio obiettivo è costruire un'identità"

00:59
DICH PALLADINO PRE CHELSEA SU REAZIONE POST VERONA PER SITO 8/12 DICH

La scommessa di Palladino: "Crollo a Verona? Sono sicuro che…"

00:54
DICH MARESCA PRE ATALANTA DICH

Chelsea, Maresca: "Atalanta vanto per noi italiani"

01:27
MCH BOCA JRS RACING CLUB MCH

Boca Juniors-Racing Club 0-1

02:12
SRV RULLO INTER, VIGILIA LIVERPOOL CON CHIVU 8/12 SRV

Inter, che notte! Chivu sfida il Liverpool a San Siro senza paura

I più visti di Champions League

MCH INTER TORELLO PRE LIVERPOOL 08/12 MCH

Inter, "torello" pre Liverpool: Pio Esposito e Luiz Henrique, che trottole!

Polveriera Liverpool: Salah litiga con Slot e non viene convocato per l'Inter

Slot: "Inter grande squadra, parole Salah inaspettate. Chiesa non sta bene"

Inter: Akanji ha la febbre, Liverpool a rischio. Le possibile scelte di Chivu e il solito dubbio a destra

Chivu: "Liverpool forte anche senza Salah, Akanji non sta bene e domani valutiamo"

Kairat-Olympiacos nel freezer di Astana: si gioca a -21° e sotto la neve!

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:13
Paolo Rossi, la moglie: "Mi manca sua capacità di rialzarsi sempre"
11:06
Conference League: comunicato l'arbitro di Fiorentina-Dinamo Kiev
11:00
Europa League: gli arbitri di Roma e Bologna contro Celtic e Celta Vigo
10:01
Iran preoccupato, Taremi può saltare i Mondiali 2026: il motivo
09:15
Juve, Tacconi: "Tiro avanti con una stampella"