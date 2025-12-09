Champions League nel freezer: Kairat-Olympiacos si gioca a -21° e sotto la neve

La Champions League ci ha abituato a palcoscenici scintillanti e notti magiche, ma non solo: basti pensare a ciò che ha dovuto affrontare la Juventus contro il Bodo/Glimt. Ma se quelle erano condizioni proibitive, quello che attende l'Olympiacos oggi pomeriggio sarà ancora più difficile. Alle ore 16:30 italiane (le 20:30 locali), la formazione greca scenderà in campo all'Astana Arena per affrontare i padroni di casa del Kairat Almaty in una sfida decisiva che si preannuncia estrema sotto ogni punto di vista, a partire da quello meteorologico.