Champions League nel freezer: Kairat-Olympiacos si gioca a -21° e sotto la neve

Canadian Premier League, l'Atlético Ottawa vince il titolo nella tormenta di neve
Condizioni proibitive ad Astana per la Champions League: Kairat-Olympiacos si gioca nel gelodi Stefano Fiore
La Champions League ci ha abituato a palcoscenici scintillanti e notti magiche, ma non solo: basti pensare a ciò che ha dovuto affrontare la Juventus contro il Bodo/Glimt. Ma se quelle erano condizioni proibitive, quello che attende l'Olympiacos oggi pomeriggio sarà ancora più difficile. Alle ore 16:30 italiane (le 20:30 locali), la formazione greca scenderà in campo all'Astana Arena per affrontare i padroni di casa del Kairat Almaty in una sfida decisiva che si preannuncia estrema sotto ogni punto di vista, a partire da quello meteorologico.
Le previsioni meteo per la capitale kazaka, Astana, non lasciano scampo. Si giocherà in un vero e proprio "inferno di ghiaccio": il termometro segnerà -21°C, ma a rendere la situazione quasi insostenibile sarà il vento gelido da nord (circa 22 km/h) che farà crollare la temperatura percepita fino a un terrificante -29°C. Il tutto accompagnato da cielo coperto e probabili rovesci di neve, che renderanno il terreno di gioco e la visibilità fattori critici.
La partita non è in dubbio anche per la peculiarità dello stadio di Astana, il National Stadium (QJ Arena): il campo è riscaldato e il tetto si può richiudere, come avvenuto l'anno scorso per il Chelsea in Conference League.
