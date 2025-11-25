Logo SportMediaset

CHAMPIONS LEAGUE

Bodo è già imbiancata, neve senza sosta: ecco perché si gioca alle 21

25 Nov 2025 - 12:45
"I giocatori dovranno abituarsi a una respirazione diversa, sembrerà di fare più fatica. Io ne so qualcosa avendo vissuto per cinque stagioni nel campionato russo…". Luciano Spalletti alla vigilia della sfida col Bodo/Glimt ha provato ad avvisare i suoi delle insidie della trasferta norvegese e i giocatori bianconeri dovranno ricordarsi bene le sue parole perché Bodo è sotto la neve, tutta la città è imbiancata ma la società garantisce il regolare svolgimento della sfida di questa sera alle 21. Già, alle 21, un orario che ha fatto storcere il naso a molti visto che si gioca in una città ben oltre il Circolo Polare Artico e peraltro a fine novembre, ma perché Bodo-Juventus non è stata anticipata alle 18.45? La spiegazione sta nelle regole della UEFA sul calendario della Champions League: la squadra norvegese, infatti, ha già giocato alle 18.45 a Istanbul contro il Galatasaray e rigiocherà allo stesso orario alla penultima giornata contro il Manchester City (a gennaio) e il regolamento UEFA prevede che una singola squadra non possa giocare più di due partite in quell'orario (eccezion fatta per i kazaki del Kairat Almaty, ma solo per motivi di fuso orario).

