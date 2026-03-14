Il Bayern non perde mai: pari a Leverkusen in 9 prima dell'Atalanta

Il Bayern Monaco non perde mai. Dopo i sei gol rifilati all'Atalanta a Bergamo la squadra di Kompany era impegnata sul campo del Leverkusen e nonostante lo svantaggio immediato firmato Garcia e l'inferiorità numerica per il rosso a Jackson al 42', è riuscita a trovare il gol del pareggio firmato da Luis Diaz dopo essersi vista annullare due gol di cui uno di Kane, che è tornato in campo dopo due partite ai box. Nel finale (84') espulso anche Luis Diaz per doppia ammonizione, con questo pareggio i bavaresi mantengono 9 punti di vantaggio sul Dortmund secondo.