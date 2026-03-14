Il Bayern non perde mai: pari a Leverkusen in 9 prima dell'Atalanta

14 Mar 2026 - 17:43
© Getty Images

© Getty Images

Il Bayern Monaco non perde mai. Dopo i sei gol rifilati all'Atalanta a Bergamo la squadra di Kompany era impegnata sul campo del Leverkusen e nonostante lo svantaggio immediato firmato Garcia e l'inferiorità numerica per il rosso a Jackson al 42', è riuscita a trovare il gol del pareggio firmato da Luis Diaz dopo essersi vista annullare due gol di cui uno di Kane, che è tornato in campo dopo due partite ai box. Nel finale (84') espulso anche Luis Diaz per doppia ammonizione, con questo pareggio i bavaresi mantengono 9 punti di vantaggio sul Dortmund secondo. 

Leggi anche

All'Inter non basta il gol di Pio Esposito: Krstovic riprende i nerazzurri nel finale ma quante polemiche

Ultimi video

00:24
13 DICH ALLEGRI 2 14/3 DICH

Allegri fissa il primo obiettivo: "Dobbiamo vincere ancora cinque partite"

01:36
DICH SARRI PRE LAZIO-MILAN DICH

Sarri: "Il Milan è pericoloso quando la palla ce l'hanno gli altri"

01:25
DICH HILJEMARK PRE CAGLIARI DICH

Pisa, Hiljemark verso il Cagliari: "Voglio la mia prima vittoria"

02:16
DICH GROSSO PRE BOLOGNA DICH

Sassuolo, Grosso tiene alta la tensione: "L'obiettivo è migliorare la classifica""

01:35
Euroshow Bernardeschi

Euroshow Bernardeschi

00:33
MCH ARRIVO PULLMAN INTER 14/3 MCH

L'arrivo del pullman dell'Inter a San Siro

00:35
Shevchenko vota Milan

Shevchenko vota Milan

01:28
Domani Como-Roma

Tra Como e Roma si decide la corsa Champions

01:33
Nuova Juve con Spalletti

Nuova Juve con Spalletti

01:40
McTominay non si tocca

McTominay non si tocca

02:10
Da Del Piero a Yildiz

Da Del Piero a Yildiz

01:36
Napoli, un nuovo Elmas

Napoli, un nuovo Elmas

02:07
Gli obiettivi di Allegri

Gli obiettivi di Allegri

01:40
Inter da derby a derby

Inter da derby a derby

01:13
13 DICH ALLEGRI 1 14/3 DICH

Allegri: “Le squadre di Sarri sono sempre difficili da affrontare, noi dobbiamo fare punti"

00:24
13 DICH ALLEGRI 2 14/3 DICH

Allegri fissa il primo obiettivo: "Dobbiamo vincere ancora cinque partite"

I più visti di Calcio

12) Danilo Iervolino (3017° al mondo), 1,2 miliardi di dollari - Salernitana

Le 10 proprietà miliardarie in Serie A: domina il Como, Friedkin davanti alle big

Serie A, chi incassa di più dal main sponsor? Derby Milan-Inter, ma anche tante sorprese: scorri la gallery

Milan-Inter è derby scudetto anche per gli incassi dal main sponsor. Due sorprese in top 5: la classifica

DICH SVILAR POST BOLOGNA-ROMA 12/3 DICH

Svilar: "Siamo sempre stati dentro la partita, risultato abbastanza positivo"

Jankto, retroscena shock su Maxi Lopez: "Mi diceva fro***, gli risposi citando Icardi"

DICH GASPERINI PRE BOLOGNA PER SITO 11/3 DICH

Gasp "Mai pensato di scegliere o lasciare un obiettivo"

Un campionato per 6

I sei volti della lotta scudetto: verso il rush finale

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:26
Primo gol tra i professionisti per il 2008 Luca Reggiani: chi è il gioiello azzurro del Dortmund
18:25
L'Inter infuriata con l'arbitro resta senza parole: tutti in silenzio stampa dopo la partita
17:43
Il Bayern non perde mai: pari a Leverkusen in 9 prima dell'Atalanta
17:07
Il gol dell'Atalanta fa infuriare l'Inter: Chivu espulso. Tanti dubbi sul contrasto Scalvini-Frattesi
15:17
La Curva dell'Inter canta per Bastoni e gli dedica uno striscione: "Orgoglio nostro"