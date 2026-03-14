Il gol dell'Atalanta fa infuriare l'Inter: Chivu espulso. Tanti dubbi sul contrasto Scalvini-Frattesi

Grandi polemiche a San Siro per il gol del pareggio dell'Atalanta firmato da Krstovic al minuto 82. Sotto osservazione il contatto tra Dumfries e Sulemana che poi calcia in porta impegnando Sommer. Sulla respinta del portiere svizzero poi, è velocissimo il montenegrino a ribadire in rete. L'arbitro Manganiello vede il contatto al limite dell'area ma lascia proseguire e il Var, dopo il controllo, non richiama il direttore di gara all'on field review. Rivedendo le immagini non sembra esserci alcun contatto basso tra l'attaccante e il terzino nerazzurro che però ha una mano del ghanese appoggiata sulla schiena. Tante le proteste dell'Inter con Chivu in prima fila: il tecnico nerazzurro riceve due gialli per proteste nel giro di pochi secondi e viene espulso.