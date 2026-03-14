La Curva dell'Inter canta per Bastoni e gli dedica uno striscione: "Orgoglio nostro"
© Getty Images
Continuamente fischiato in campo dopo i fatti di Inter-Juventus, ma anche candidato a ricevere un premio in Lombardia, Alessandro Bastoni è protagonista quest'oggi a San Siro pur senza essere in campo contro l'Atalanta. La Curva Nord dell'Inter ha fatto uno striscione per difendere il centrale dedicandogli anche qualche coro. "Bastoni orgoglio nostro" recita lo striscione accompagnato da alcuni cori dedicati proprio al 26enne bergamasco.
© X