Juventus-Benfica, Spalletti: "È stata una partita equilibrata, a volte abbiamo fatto venire la tosse al pallone"

Sugli step successivi di crescita che deve fare la squadra bianconera, Spalletti non ha dubbi: "Mi aspetto che ci sia velocità nel prevedere quando ti vengono addosso gli avversari: se recuperi palla e non fai i passaggi per metterla in difficoltà ce li hai addosso. Il calcio va più veloce, bisogna avere sempre il radar accesso per sapere cosa si ha intorno. Abbiamo perso dei palloni che sono diventati frenetici per noi. La squadra la vedo motivata e migliorata, li vedo tutti felici". Su David: "Sono soddisfatto perché sa giocare a calcio, ma non ha quella ferocia di dire 'Questa la prendo io', per lui sono tutte palle uguali. Ha la faccia da ragazzo perfetto per giocare a calcio, per essere più determinato deve fare più esperienze. Deve migliorare soprattutto nella ferocia. La partita è una scatola che va riempita di cose: anche se fai gol e basta, gli altri giocano e ti costringono a difendere in maniera affannosa. Yildiz è l'alieno della squadra perché ci ribalta le cose, ma la sua fase difensiva non è quella di McKennie. David deve imparare a tenere la palla addosso, così come Openda".