Atalanta, De Roon: "Ci siamo aperti troppo ma dovevamo provarci. Ora dobbiamo uscirne più forti"

"Questo pubblico è molto speciale, ci hanno visto in grande difficoltà contro una squadra fortissima e dal primo minuto ci ha supportato. Sono il 12° uomo. L'ho conosciuto 10 anni fa questo affetto che dà tanto a noi". Parole del centrocampista dell'Atalanta de Roon dopo la disfatta casalinga contro il Bayern nell'andata degli ottavi di Champions. "Come si spiega questa sconfitta? Non si spiega, loro sono troppo forti. Difficile trovare le parole giuste. Posso dire che non abbiamo mollato fino alla fine. Ci siamo aperti troppo, per noi è stata una giornata storta. Atteggiamento troppo offensivo? Abbiamo provato e abbiamo perso. Impariamo tanto da loro. Questo deve unire una squadra come noi, dobbiamo uscire più forti".