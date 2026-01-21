Champions League, Atalanta-Athletic Bilbao 2-3: Scamacca e Krstovic non bastano, super rimonta dei baschi

LE PAGELLE DELL’ATALANTA

Carnesecchi 5.5 – Non impeccabile, soprattutto in occasione del secondo gol, dove forse sarebbe potuto uscire. Nervoso nel finale.



Kossonou 5.5 – È forse il “migliore” dei tre difensori nerazzurri, in totale blackout per gran parte del secondo tempo.



Djimsiti 5 – Bene nel primo tempo, poi mezz’ora di buio totale che permette la rimonta dei baschi. Ci si aspetta di più dalla sua esperienza.



Kolasinac 5.5 – Serata difficile anche per l’ex Arsenal e Marsiglia, con tante sbavature. Ahanor sv (dal 31’ st).



Zappacosta 5.5 – Nel primo tempo spinge e crea, anche se con troppa frenesia. Nella ripresa segue l’andamento difficile dei compagni.

Samardzic 6.5 (dal 31’ st) – Entra molto bene, con grande energia che porta al 3-2.



De Roon 6 – prova a tenere in piedi il centrocampo nerazzurro, con il compagno di reparto che vive una gara più complessa di quanto previsto.



Ederson 5.5 – Poca intensità e presenza fisica difensiva rispetto al “solito” Ederson.



Bernasconi 6 – Più ordinato rispetto a Zappacosta, ma anche lui accusa un po’ di pressione nel secondo tempo. Sulemana sv (dal 37’ st).



De Ketelaere 6 – Crea tanto nel corso del primo tempo e non sparisce dalla partita nel finale.



Zalewski 6.5 – Tante giocate intelligenti a spezzare le linee avversarie, un cross perfetto per Scamacca. Cala un po’ con il passare dei minuti.

Lookman 7 (dal 21’ st) – La Coppa d’Africa è un lontano ricordo, entra subito molto attivo e trova una giocata intelligente per provare ad accendere il finale con l’assist per Krstovic.



Scamacca 7 – Partita di sacrificio indirizzata da una grande incornata. Fa il possibile fin quando è in campo.

Krstovic 6.5 (dal 21’ st) – Sembra far più fatica rispetto a Scamacca, poi si fa trovare pronto sull’assist di Lookman.



IL TABELLINO

Atalanta-Athletic Bilbao 2-3

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 5.5; Kossonou 5.5, Djimsiti 5, Kolasinac 5.5 (dal 31’ st Ahanor sv); Zappacosta 5.5 (dal 31’ st Samardzic 6.5), de Roon 6, Ederson 5.5, Bernasconi 6 (dal 37’ st Sulemana sv); De Ketelaere 6, Zalewski 6.5 (dal 21’ st Lookman 7); Scamacca 7 (dal 21’ st Krstovic 6.5). All. Palladino. A disp. Rossi, Sportiello, Hien, Scalvini, Musah, Pasalic, Maldini.

Athletic Bilbao (3-4-2-1): Simon 6.5; Lekue 5.5, Paredes 5.5, Vivian 6.5; Gorosabel 6 (dal 36’ st Areso sv), Rego 5.5 (dal 15’ st Ruiz de Galarreta 6), Jauregizar 5.5 (dal 15’ st Vesga 6), Boiro 5.5 (dal 1’ st Sancet 6.5); Guruzeta 6.5, Navarro 8; Gomez 5.5 (dal 23’ st Serrano 7). All. Valverde. Santos, Padilla, de Luis, I. Sanchez, Perez, S. Sanchez, Hierro.

Arbitro: Makkelie (Olanda).

Marcatori: 16’ Scamacca (Ata), 58’ Guruzeta (Ath), 70’ Serrano (Ath), 74’ Navarro (Ath), 88’ Krstovic (Ata).

Ammoniti: Carnesecchi (Ata); Vivian (Ath), Jauregizar (Ath).

Espulsi: -