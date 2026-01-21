Champions League, Atalanta-Athletic Bilbao 2-3: Scamacca e Krstovic non bastano, super rimonta dei baschi

Gara in pieno controllo fino al pari di Guruzeta che innesca la rimonta dei baschi: Palladino scivola fuori dalle prime otto anche se solo per differenza reti
Nel settimo turno del girone di Champions League l’Atalanta rischia di vedere svanire i sogni di qualificazione diretta agli ottavi di finale: rimonta per 3-2 dell’Athletic Bilbao. Buona partenza dei bergamaschi, che al 16’ sbloccano il match con l’incornata di Scamacca su cross di Zalewski. Gli ospiti si aggrappano più volte a Unai Simon e alle partenze in fuorigioco di De Ketelaere e compagni (altro gol di Scamacca annullato per offside).
Gli uomini di Palladino sembrano in controllo all’intervallo, ma dopo la pausa la formazione allenata da Valverde reagisce: prima pareggia i conti con Guruzeta al 58’ su bella sponda di Navarro, poi completa la rimonta al 70’ grazie al neoentrato Serrano, sempre su invenzione di Navarro. L’assist-man di serata trova anche gloria personale al 74’, quando chiude i conti sull’ennesimo blackout della difesa nerazzurra.
Nel finale (88’) i padroni di casa accorciano le distanze con Krstovic su invenzione di Lookman, ma la Dea non riesce a contro-rimontare. Vince l’Athletic Bilbao e sale a 8 punti: Atalanta ferma a 13, per gli ottavi diretti serve un’impresa.
LE PAGELLE DELL’ATALANTA
Carnesecchi 5.5 – Non impeccabile, soprattutto in occasione del secondo gol, dove forse sarebbe potuto uscire. Nervoso nel finale.
Kossonou 5.5 – È forse il “migliore” dei tre difensori nerazzurri, in totale blackout per gran parte del secondo tempo.
Djimsiti 5 – Bene nel primo tempo, poi mezz’ora di buio totale che permette la rimonta dei baschi. Ci si aspetta di più dalla sua esperienza.
Kolasinac 5.5 – Serata difficile anche per l’ex Arsenal e Marsiglia, con tante sbavature. Ahanor sv (dal 31’ st).
Zappacosta 5.5 – Nel primo tempo spinge e crea, anche se con troppa frenesia. Nella ripresa segue l’andamento difficile dei compagni.
Samardzic 6.5 (dal 31’ st) – Entra molto bene, con grande energia che porta al 3-2.
De Roon 6 – prova a tenere in piedi il centrocampo nerazzurro, con il compagno di reparto che vive una gara più complessa di quanto previsto.
Ederson 5.5 – Poca intensità e presenza fisica difensiva rispetto al “solito” Ederson.
Bernasconi 6 – Più ordinato rispetto a Zappacosta, ma anche lui accusa un po’ di pressione nel secondo tempo. Sulemana sv (dal 37’ st).
De Ketelaere 6 – Crea tanto nel corso del primo tempo e non sparisce dalla partita nel finale.
Zalewski 6.5 – Tante giocate intelligenti a spezzare le linee avversarie, un cross perfetto per Scamacca. Cala un po’ con il passare dei minuti.
Lookman 7 (dal 21’ st) – La Coppa d’Africa è un lontano ricordo, entra subito molto attivo e trova una giocata intelligente per provare ad accendere il finale con l’assist per Krstovic.
Scamacca 7 – Partita di sacrificio indirizzata da una grande incornata. Fa il possibile fin quando è in campo.
Krstovic 6.5 (dal 21’ st) – Sembra far più fatica rispetto a Scamacca, poi si fa trovare pronto sull’assist di Lookman.
IL TABELLINO
Atalanta-Athletic Bilbao 2-3
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 5.5; Kossonou 5.5, Djimsiti 5, Kolasinac 5.5 (dal 31’ st Ahanor sv); Zappacosta 5.5 (dal 31’ st Samardzic 6.5), de Roon 6, Ederson 5.5, Bernasconi 6 (dal 37’ st Sulemana sv); De Ketelaere 6, Zalewski 6.5 (dal 21’ st Lookman 7); Scamacca 7 (dal 21’ st Krstovic 6.5). All. Palladino. A disp. Rossi, Sportiello, Hien, Scalvini, Musah, Pasalic, Maldini.
Athletic Bilbao (3-4-2-1): Simon 6.5; Lekue 5.5, Paredes 5.5, Vivian 6.5; Gorosabel 6 (dal 36’ st Areso sv), Rego 5.5 (dal 15’ st Ruiz de Galarreta 6), Jauregizar 5.5 (dal 15’ st Vesga 6), Boiro 5.5 (dal 1’ st Sancet 6.5); Guruzeta 6.5, Navarro 8; Gomez 5.5 (dal 23’ st Serrano 7). All. Valverde. Santos, Padilla, de Luis, I. Sanchez, Perez, S. Sanchez, Hierro.
Arbitro: Makkelie (Olanda).
Marcatori: 16’ Scamacca (Ata), 58’ Guruzeta (Ath), 70’ Serrano (Ath), 74’ Navarro (Ath), 88’ Krstovic (Ata).
Ammoniti: Carnesecchi (Ata); Vivian (Ath), Jauregizar (Ath).
Espulsi: -
LE STATISTICHE
Da inizio dicembre Gianluca Scamacca è uno dei quattro giocatori di Serie A che ha partecipato a più gol in tutte le competizioni: sette, cinque reti e due assist (al pari di Lautaro Martínez, Marcus Thuram e Nikola Vlasic).
Da inizio dicembre, solo Marcus Thuram (sei) ha segnato più gol di Gianluca Scamacca (cinque come Lautaro Martínez e Rasmus Højlund) tra i giocatori di Serie A in tutte le competizioni.
Nikola Krstovic ha segnato quattro gol nelle ultime quattro partite tra tutte le competizioni, il doppio di quelli segnati nelle prime 20 gare con l’Atalanta in questa stagione.
L’Atalanta ha subito tre gol nel corso del secondo tempo di una partita fra tutte le competizioni per la prima volta dal 25 maggio 2025 (tre vs il Parma in Serie A).
Nicola Zalewski ha fornito quattro assist in questa stagione tra tutte le competizioni, eguagliando i passaggi vincenti registrati nelle due stagioni precedenti (due sia nel 2023/24 che nel 2024/25).
L'Atalanta non ha vinto alcuna delle ultime otto sfide contro squadre spagnole in tutte le competizioni (2N, 6P).
Era dallo scorso novembre (0-3 vs Sassuolo in Serie A) che l’Atalanta non subiva tre gol in casa tra tutte le competizioni.
L’Atalanta ha perso la sua seconda partita in questa Champions League (la prima a settembre contro il PSG), inoltre questa è la prima sconfitta casalinga nella competizione da febbraio 2025 (1-3 vs Club Brugge).
Sei dei sette gol dell’Athletic in questa Champions League sono stati realizzati da Gorka Guruzeta (quattro) e da Robert Navarro (due).