Champions League, Juventus-Benfica 2-0: decisivi i gol di Thuram e McKennie

Nella penultima giornata della League Phase di Champions, la Juventus di Luciano Spalletti batte 2-0 il Benfica di José Mourinho. All'Allianz Stadium, primo tempo complicato per i bianconeri, con due parate di Di Gregorio su Sudakov. A inizio ripresa, tuttavia, la mossa del tecnico di Certaldo è decisiva: fuori Miretti, dentro Conceiçao, con McKennie che si sposta al centro della trequarti. L'attacco ne giova e al 55' arriva il vantaggio: David lotta sul pallone, ne approfitta Thuram che dal limite, anche grazie a una deviazione, batte Trubin. Il gol sblocca i bianconeri e al 64' ecco il raddoppio: proprio McKennie scambia due volte con il canadese e solo davanti al portiere ucraino fa 2-0. Dopo un palo per parte colpito da Aursnes prima e dall'americano poi, Bremer atterra Barreiro in area e provoca il rigore: dal dischetto, però, Pavlidis sbaglia in modo clamoroso scivolando al momento della conclusione. La partita non si riapre e Spalletti sorride: i punti per la Juventus sono 12, gli stessi dell'Inter. Il playoff è aritmetico, la top 8 è ancora possibile.