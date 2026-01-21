Champions League, Juventus-Benfica 2-0: decisivi i gol di Thuram e McKennie

© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
Nella penultima giornata della League Phase di Champions, la Juventus di Luciano Spalletti batte 2-0 il Benfica di José Mourinho. All'Allianz Stadium, primo tempo complicato per i bianconeri, con due parate di Di Gregorio su Sudakov. A inizio ripresa, tuttavia, la mossa del tecnico di Certaldo è decisiva: fuori Miretti, dentro Conceiçao, con McKennie che si sposta al centro della trequarti. L'attacco ne giova e al 55' arriva il vantaggio: David lotta sul pallone, ne approfitta Thuram che dal limite, anche grazie a una deviazione, batte Trubin. Il gol sblocca i bianconeri e al 64' ecco il raddoppio: proprio McKennie scambia due volte con il canadese e solo davanti al portiere ucraino fa 2-0. Dopo un palo per parte colpito da Aursnes prima e dall'americano poi, Bremer atterra Barreiro in area e provoca il rigore: dal dischetto, però, Pavlidis sbaglia in modo clamoroso scivolando al momento della conclusione. La partita non si riapre e Spalletti sorride: i punti per la Juventus sono 12, gli stessi dell'Inter. Il playoff è aritmetico, la top 8 è ancora possibile.
LE PAGELLE DELLA JUVENTUS
Di Gregorio 6,5 - Chiamato a parate importanti sullo 0-0, e a conti fatti sono decisive.
Kalulu 6 - Partita ordinata, bravo soprattutto nelle chiusure.
Bremer 5,5 - Rischia di riaprire una partita ormai chiusa provocando il rigore.
Kelly 6,5 - Bravo a salvare dopo la parata di Di Gregorio nel primo tempo.
Cambiaso 6 - Qualche errore di troppo nel primo tempo, meglio nella ripresa.
Locatelli 6 - Anche il capitano inizia con errori e incertezze, meglio nella ripresa anche in ripiegamento.
Thuram 7 - Il suo gol sblocca la partita e scaccia via l'ansia dello Stadium.
McKennie 7 - Lo spostamento nella ripresa è decisivo: prima sfiora il gol, poi lo trova chiudendo la panchina.
Miretti 5,5 - Non riesce ad accendersi nel primo tempo, anche troppi passaggi sbagliati.
Yildiz 6,5 - In avvio è il più pericoloso della Juventus con un paio di conclusioni. Cala alla distanza, ma buona prestazione.
David 6,5 - Avvio da dimenticare, molto meglio nella ripresa: è co-protagonista in entrambi i gol prima di uscire.
Conceiçao 6 - Entra ed è pericoloso con corsa e serpentine che cambiano ritmo alla gara.
Cabal 6 - Prende il posto di Cambiaso e deve solo gestire una partita già indirizzata.
Openda 6 - Bravo soprattutto spalle alla porta e a far salire la squadra.
Kostic sv - Qualche ripiegamento difensivo e poco più nel breve tempo concessogli da Spalletti.
Koopmeiners sv - Solo una punizione sulla barriera per l'olandese.
IL TABELLINO
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 6,5; Kalulu 6, Bremer 5,5, Kelly 6,5, Cambiaso 6 (25' st Cabal 6); Locatelli 6 (42' st Koopmeiners sv), Thuram 7; McKennie 7, Miretti 5,5 (1' st Conceiçao 6), Yildiz 6,5 (37' st Kostic 6); David 6,5 (25' st Openda 6). A disp.: Perin, Pinsoglio, Gatti, Zhegrova, Adzic, Joao Mario, Rouhi. All.: Spalletti 7
Benfica (4-2-3-1): Trubin 6; Dedic 5,5, Arauijo 5,5, Otamendi 6, Dahl 6; Barreiro 6, Aursnes 6; Prestianni 5,5 (32' st J. Rego 6), Sudakov 6 (24' st Barrenechea 6), Schjelderup 5,5 (24' st Ivanovic 5,5); Pavlidis 4,5. A disp.: Ferreira, A. Silva, Bruma, M. Silva, Banjaqui, Neto, Oliveira, R. Rego, Prioste. All.: Mourinho 5,5
Arbitro: Gözübüyük (Ola)
Marcatori: 10' st Thuram, 19' st McKennie
Ammoniti: Locatelli (J), Kelly (J)
LE STATISTICHE
Weston McKennie (v Bodø/Glimt, Pafos e Benfica) è soltanto il secondo centrocampista della Juventus a segnare per tre partite consecutive di Champions Legue/Coppa dei Campioni, dopo Antonio Conte, che ci riuscì tra marzo e aprile 1999 (tra andata e ritorno dei quarti di finale contro l'Olympiakos e nella semifinale d’andata contro il Manchester United).
La Juventus ha registrato almeno tre vittorie consecutive in Champions League per la prima volta dal periodo tra marzo e novembre 2021: cinque in quel caso.
La Juventus torna a vincere un match contro il Benfica tra tutte le competizioni per la prima volta dai quarti di finale Coppa UEFA 1992/93 (3-0 casalingo in quel caso); in generale, per i bianconeri è il primo successo in Coppa dei Campioni/Champions League contro i portoghesi.
Dopo il 2-0 contro il Pafos, la Juventus ha vinto due partite casalinghe consecutive senza subire alcun gol in Champions League per la prima volta dal periodo tra novembre 2018 e marzo 2019: contro Valencia (1-0 ai gironi) e Atletico Madrid (3-0 agli ottavi di finale).
La Juventus vinto sei delle ultime nove partite disputate tra tutte le competizioni mantenendo la porta inviolata, lo stesso numero di successi con annesso clean sheet rispetto alle precedenti 36 gare.
Dopo il 5-0 contro la Cremonese in Serie A, la Juventus ha vinto due gare casalinghe consecutive con annesso clean sheet tra tutte le competizioni per la prima volta in questa stagione.
Khéphren Thuram è tornato a segnare un gol 130 giorni dopo l'ultima volta, ovvero dal 13 settembre scorso, nel 4-3 contro l'Inter all'Allianz Stadium in Serie A; per il classe 2001, inoltre, è la prima rete in una competizione UEFA.
Sei dei sette gol realizzati da Khéphren Thuram con la maglia della Juventus tra tutte le competizioni sono arrivati in match casalinghi (unica eccezione la rete in trasferta contro il Bologna in Serie A del 4 maggio 2025).
Dal suo esordio con la Juventus (2020/21) nessun giocatore ha segnato più gol in Champions League con i bianconeri rispetto a Weston McKennie: nove, al pari di Dusan Vlahovic.
Dal suo esordio con la Juventus (2020/21), solamente quattro centrocampisti hanno segnato più gol in Champions League di Weston McKennie (nove, come altri tre): Phil Foden (17), Jude Bellingham (15), Dominik Szoboszlai (10) e Bernardo Silva (10).
Solamente Borussia Dortmund (15) e Arsenal (14) hanno realizzato più reti nel corso dei secondi tempi di questa Champions League rispetto alla Juventus (13). Nel primo tempo, invece, i bianconeri ne hanno segnato soltanto uno, più soltanto del Kairat (zero).
Escludendo i rigori parati, Vangelis Pavlidis è soltanto il primo giocatore a sbagliare un calcio di rigore contro la Juventus nei tempi regolamentari e/o supplementari in Champions League da quanto Opta raccoglie questo tipo di dato (2003/04).
Khéphren Thuram è il nono marcatore diverso per la Juventus in questa Champions League: solamente PSG (11), Atletico Madrid (10), Borussia Dortmund (10) e Tottenham (10) hanno mandato in rete più giocatori rispetto ai bianconeri (nove appunto, come Arsenal, Chelsea e Club Brugge).