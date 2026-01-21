Gelo in tv tra Chivu e Conte dopo la Champions. E il tecnico dell'Inter punge: "Basta lamentarsi sul calendario"

La tensione è palpabile perché la stagione sta entrando nel vivo e le strade delle due squadre potrebbero incrociarsi ovunque. Oltre al duello punto a punto per lo scudetto, l'Inter (scivolata al 9° posto) e il Napoli (23°) rischiano clamorosamente di trovarsi di fronte proprio nei playoff di Champions League a febbraio. E non è finita: se entrambe supereranno i quarti di Coppa Italia, ci sarà un Inter-Napoli anche in semifinale. Chivu e Conte sono avvisati: quello di ieri sera potrebbe essere solo il primo round di una lunga serie di sfide, dialettiche e non.